Главный тренер "Арсенала" Микель Артета предупредил своих подопечных насчет увлечения фэнтези-игрой Премьер-Лиги (Fantasy Premier League).

Совсем недавно "Челси" столкнулся с утечкой конфиденциальной информации насчет своего состава на матчи через FPL. "Синие" сделали рассылку для своих сотрудников по электронной почте и предупредили о последствиях.



Эта проблема задела и "Арсенал". Перед матчем Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 1 ноября вингер "канониров" Христос Цолис, перед этим пропустивший месяц из-за травмы, поставил себя в состав своей команды в FPL и назначил капитаном. Артета не мог на это не отреагировать.



"Я поговорил с Христосом, с командой, а также со своими детьми. Они тоже постоянно меня спрашивают, потому что хотят знать. Это тема им интересна".



"Такого рода вещи случаются в нашем обществе прямо сейчас. Это нечто новое. Нам не приходилось иметь дел с этим прежде, поэтому нам нужно внедрить новые механизмы".



"Разумеется, конфиденциальность имеет критически важное значение, потому что дело в доверии и в том, что вы стараетесь делать. Это должно оставаться огромным секретом. Мы примем меры, чтобы убедиться, что такого (утечек) больше не происходило", — цитирует Артету BBC.