"Челси" предупредил своих сотрудников насчет фэнтези-игры Премьер-Лиги

"Челси" предупредил своих сотрудников насчет непреднамеренного раскрытия информации о составе команды на матчи через фэнтези-игру Премьер-Лиги (Fantasy Premier League).

Соответствующее письмо получил персонал "Челси" по электронной почте. Клуб пригрозил своим сотрудникам последствиями, сообщает BBC.



"Челси" столкнулся с тем, что перестановками в составах своих команд в FPL и на других публичных игровых платформах сотрудники клуба делают намеки, кто из игроков недоступен, а кто близок к возвращению в строй.



Очередная такая утечка случилась перед поражением 0:2 от "Тоттенхэма" 24 октября, когда нападающий Жоао Педро неожиданно не попал в заявку "Челси" из-за травмы четырехглавой мышцы — неожиданно для всех, кроме заядлых игроков в FPL.



Было замечено, что перед началом матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" несколько сотрудников "Челси" убрали Педро из составов своих команд, хотя официально клуб не объявлял о травме Жоао.