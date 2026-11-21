Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби заявил, что понимает разочарование фанатов своего клуба вингером Михаилом Мудриком.

В своем интервью ютуб-каналу "В гостях у Гордона" Мудрик признался, что в 2023 году перешел в "Челси" против своей воли, потому что его мечтой было играть за "Арсенал".



Будучи злейшими врагами "Арсенала", фанаты "Тоттенхэма" не были рады услышать такое признание 25-летнего украинца, который все еще травмирован и пока не может помогать клубу, арендовавшему его на этот сезон у "Челси".



"Да, я могу это понять, но Мудрик — хороший парень, хороший игрок. Он очень страдал из-за этой ситуации (с дисквалификацией за допинг) в последние пару лет, и он должен показать свои качества на поле. Он должен показать, что теперь играет за "Тоттенхэм".



"Тоттенхэм" — большой клуб, как и другие".



"План был в том, чтобы он сыграл против "Ипсвича" или "Сандерленда", а затем он почувствовал не боль, но дискомфорт на прошлой неделе. Так что это займет еще пару недель. Шаг за шагом", — приводит слова Де Дзерби Sky Sports.