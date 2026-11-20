Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес объяснил, почему ушел из "Ливерпуля" в "Челси" в 2011 году.

В заключительный день зимнего трансферного окна 2011 года Торрес перешел из "Ливерпуля" в "Челси" за рекордные на тот момент для всей Премьер-Лиги 50 миллионов фунтов.



Для этого Торресу пришлось подать прошение о трансфере, поэтому фанаты "Ливерпуля" провожали Фернандо как предателя.



По словам Торреса, он так поступил на фоне наметившегося регресса "Ливерпуля". Фернандо не жалеет, что отправился в "Челси", но жалеет о своем поведении в то время.



"Это деликатный момент. Это сложно объяснить. Если коротко: все изменилось в "Ливерпуле".



"С первого дня я по-настоящему чувствовал себя как дома, чувствовал себя любимым. Я не осознавал, насколько это большой клуб в мировом масштабе, пока мы не отправились в предсезонное турне по Азии, где 50,000 пришли посмотреть на нашу тренировку".



"Ливерпуль" выиграл Лигу Чемпионов в Стамбуле (в 2005) и затем за год до моего перехода снова достиг финала, который был сыгран в Афинах. Там было все, что я искал: связь между фанатами и игроками, "Коп", испанские игроки вроде Хаби Алонсо, Пепе Рейны и Альваро Арбелоа, а также возможность выигрывать большие трофеи".



"Рафа (Бенитес) был требовательным, но отличным тренером. Мне было легко при наличии Стиви Джи сзади. Я мог совершать открывания, зная, что он отдаст мне идеальный пас. Нам даже не нужно было разговаривать. У нас с первого дня возникла связь. Он был лучшим игроком, с кем я когда-либо играл".



"Я забил в своем домашнем дебюте против "Челси", а в своем втором матче на "Энфилде", против "Дерби", я забил дважды. Когда мы выстроились перед матчем, а "Коп" пел "You'll Never Walk Alone", я стоял рядом с Пепе и сказал ему: "Я чувствую, словно буду забивать в каждом матче на этом стадионе".



"Затем они начали продавать наших лучших игроков. Хаби ушел в "Реал" (в 2009), а Хавьер Маскерано ушел в "Барселону" (в 2010). Рафа также ушел. Я недоумевал: "Что здесь происходит?" Мы были близки к успеху в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Мы были в одном шаге, и нам требовалось добавить пару игроков в состав. Вместо этого мы продавали, а приходящие игроки были не лучшего качества".



"Предыдущим летом я поговорил с (управляющим директором) Кристианом Парслоу. Я хотел быть откровенным. Я объяснил, что пришел в "Ливерпуль", чтобы выигрывать трофеи. Он сказал, что они находятся в процессе продажи клуба и больше не могут продавать игроков".



"Затем, после смены владельцев, я поговорил с (главой FSG) Джоном Генри. Они собирались действовать в новой манере, покупая и развивая молодых игроков. Чтобы из этого что-нибудь получилось, потребовалось бы 10 лет. Мне было почти 27, у меня не было столько времени".



"Я также поговорил с (спортивным директором) Дамьеном Комолли. Такое впечатление, что ему было все равно, если я уйду. Он сказал: "Если мы сможем найти замену, можешь уходить". Он не сказал: "Давай создадим новый проект, тебе нужно остаться, мы приведет того и этого игрока".



"Я хотел остаться в Англии, потому что я любил Премьер-Лигу и стиль футбола там. У меня была возможность уйти в "Барселону" после своего первого сезона в "Ливерпуле", но я не хотел этого слышать, потому что был счастлив. В 2010 году "Барса" пробовала снова, но вместо меня они подписали Давида Вилью".



"Челси" и "Манчестер Сити" хотели меня. Я чувствовал, что "Челси" обеспечит мне лучшие шансы на завоевание трофеев с тем отличным составом, которых у них был. Иногда в футболе ты должен следовать по собственному пути и думать о том, как будет лучше для тебя. Но я не осознавал, что я делаю несчастными людей, которые давали мне все. Я не осознавал, насколько я важен для фанатов "Ливерпуля". Я думал, что я просто очередной игрок".



"Когда я впервые приехал с "Челси", чтобы сыграть на "Энфилде", это было очень тяжело. Ужасный матч для меня (поражение "Челси" 4:1 в мае 2012). Впервые я был дома, но в то же время не дома".



"Я не жалею о решении покинуть "Ливерпуль", потому что я думал, что так будет правильно для меня в то время. Но я жалею, что не потратил время, чтобы объяснить и поговорить должным образом с новыми владельцами, узнав друг друга получше. Я также жалею, что ранил чувства фанатов "Ливерпуля".



"В то время завоевание трофеев значило все для меня. Но когда становишься старше, понимаешь, что это не главное. Связь с людьми важнее. Важнее чувствовать себя счастливым и чувствовать себя частью чего-либо".



"Дело не в трофеях, а в наследии, которое ты оставишь после себя. Дело в том, чтобы стараться быть уважительным. Когда мои дети видят, как люди относятся ко мне, это заставляет меня осознать, насколько важно делать вещи правильным образом. Важно то, как люди запомнят тебя", — сообщил Торрес The Athletic.