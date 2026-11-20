"Ноттингем Форест" оказался единственным клубом, проголосовавшим вместе с "Манчестер Сити" против того, чтобы участники Премьер-Лиги взяли на себя юридические расходы по защите совета директоров лиги от исков спонсоров "горожан".

В четверг стало известно, что посредством голосования клубы Премьер-Лиги согласились разделить расходы на юридическую защиту исполнительного директора лиги Ричарда Мастерса и четверых его коллег по совету директоров от судебных исков спонсоров "Сити".



Данное решение было принято большинством голосов 18 против двух, и этими двумя клубами, высказавшимися против, оказались "Сити" и "Форест".



Как сообщает Sky Sports со ссылкой на близкие к владельцу "Форест" Евангелосу Маринакису источники, этот поступок вовсе не означает, что "лесники" солидарны с "Сити", признанным независимой комиссией Премьер-Лиги виновным в финансовых нарушениях.



"Форест" не пытался как-либо защитить "Сити" — просто у клуба с "Сити Граунд" не было достаточно времени, чтобы изучить возможные последствия от согласия на покрытие юридических расходов.