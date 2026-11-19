Клубы Премьер-Лиги проголосовали за то, чтобы взять на себя юридические расходы на защиту исполнительного директора организации Ричарда Мастерса и четырех других членов совета директоров от судебных исков спонсоров "Манчестер Сити".

На днях издание The Times опубликовало материал о том, что во время очередной встречи с боссами клубов Премьер-Лиги Мастерс попросит юридической защиты от спонсоров "Сити".



Спонсоры "Сити" вроде авиакомпании Etihad и телекоммуникационной компании Etisalat возмущены тем, что независимая комиссия Премьер-Лиги назвала их контракты с "горожанами "фиктивными", и Мастерс с коллегами опасаются, что компании попытаются засудить их лично.



Юридические расходы на защиту от спонсоров "Сити" могут превысить миллиард фунтов, однако на состоявшейся в четверг встрече клубы Премьер-Лиги проголосовали за то, чтобы разделить эти траты, сообщает BBC.



Результат этого голосования говорит о решимости большинства клубов Премьер-Лиги довести дело до конца и наказать "Сити" за финансовые нарушения.



Добавим, санкции в отношении "Сити" еще не определены — сперва будет рассмотрена апелляция "горожан" на обвинительное заключение комиссии.