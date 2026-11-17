Босс Премьер-Лиги умоляет защитить его от спонсоров "Сити"
Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс попросил клубы дивизиона защитить его от юридического преследования со стороны спонсоров "Манчестер Сити".
В данный момент "Сити" готовится к рассмотрению своей апелляции на обвинительное заключение независимой комиссии Премьер-Лиги, признавшей "горожан" виновными в финансовых нарушениях.
Комиссией было установлено, что "Сити" искусственно завышал свои доходы с помощью фиктивных спонсорских контрактов, которые фактически финансировали владельцы из Абу-Даби.
Титульный спонсор "Сити" в лице авиакомпании Etihad уже отверг подозрения Премьер-Лиги насчет мошенничества и пригрозил руководству лиги судебным иском.
Как сообщает The Times, пятеро членов совета директоров Премьер-Лиги, включая Мастерса, всерьез опасаются, что спонсоры и партнеры "Сити" попытаются засудить их лично.
Мастерс собирается выразить свои опасения на запланированной на ближайший четверг встрече боссов клубов Премьер-Лиги.
Мастерс также попросит клубы Премьер-Лиги взять на себя юридические расходы, размер которых может составить миллионы, если не миллиарды фунтов. Ричард считает это ценой за восстановление справедливости после выявленных у "Сити" нарушений.
Данный вопрос, скорее всего, будет выставлен на голосование, и Мастерсу нужна поддержка минимум 14 клубов из 20. В противном случае Ричард будет рисковать своей карьерой.
17.11.2026 08:00
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"Данный вопрос, скорее всего, будет выставлен на голосование, и Мастерсу нужна поддержка минимум 14 клубов из 20."
*14 клубов из 19)
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