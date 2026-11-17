Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс попросил клубы дивизиона защитить его от юридического преследования со стороны спонсоров "Манчестер Сити".

В данный момент "Сити" готовится к рассмотрению своей апелляции на обвинительное заключение независимой комиссии Премьер-Лиги, признавшей "горожан" виновными в финансовых нарушениях.



Комиссией было установлено, что "Сити" искусственно завышал свои доходы с помощью фиктивных спонсорских контрактов, которые фактически финансировали владельцы из Абу-Даби.



Титульный спонсор "Сити" в лице авиакомпании Etihad уже отверг подозрения Премьер-Лиги насчет мошенничества и пригрозил руководству лиги судебным иском.



Как сообщает The Times, пятеро членов совета директоров Премьер-Лиги, включая Мастерса, всерьез опасаются, что спонсоры и партнеры "Сити" попытаются засудить их лично.



Мастерс собирается выразить свои опасения на запланированной на ближайший четверг встрече боссов клубов Премьер-Лиги.



Мастерс также попросит клубы Премьер-Лиги взять на себя юридические расходы, размер которых может составить миллионы, если не миллиарды фунтов. Ричард считает это ценой за восстановление справедливости после выявленных у "Сити" нарушений.



Данный вопрос, скорее всего, будет выставлен на голосование, и Мастерсу нужна поддержка минимум 14 клубов из 20. В противном случае Ричард будет рисковать своей карьерой.