Авиакомпания Etihad готова судиться с Премьер-Лигой из-за "Сити"

Титульный спонсор "Манчестер Сити" в лице авиакомпании Etihad Airways изучает возможность подачи судебного иска к Премьер-Лиге после того, как клуб с "Этихад" был признан виновным в финансовых нарушениях.

Как следует из опубликованного накануне заключения независимой комиссии, основные претензии Премьер-Лиги к "Сити" состоят в том, что клуб подписывал фиктивные спонсорские контракты.



Стоимость этих контрактов с 2009 по 2018 составила 949.94 млн. фунтов, но только 119.25 млн. фунтов из них "Сити" получил непосредственно от спонсоров. Остальные 830.69 млн. фунтов — это транзитом отправленные деньги владельцев клуба из Abu Dhabi United Group. По крайней мере, так установила комиссия.



С 2009 года ключевым партнером "Сити" является Etihad, чья эмблема располагается спереди игровых футболок "горожан" и чьим именем назван их стадион. В 2011 авиакомпания заключила с клубом 10-летний контракт стоимостью 400 млн. фунтов, который затем был продлен.



В Etihad посчитали оскорбительным для себя вердикт комиссии насчет искусственного завышения спонсорских контрактов, и теперь авиакомпания со штаб-квартирой в Абу-Даби готова судиться с Премьер-Лигой.



Как сообщает Daily Mail, во время своего многолетнего расследования Премьер-Лига ни разу не обращалась к авиакомпании за информацией насчет условий сотрудничества с "Сити".