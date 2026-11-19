Владельцам "Манчестер Сити" было отказано в предоставлении кредита на 2 миллиарда долларов (1.5 млрд. фунтов) после того, как клуб с "Этихад" был признан виновным в финансовых нарушениях.

Как сообщает The Financial Times, владельцы "Сити" находились в завершающей фазе переговоров с инвестиционной фирмой Apollo Global Management о кредитовании, когда в конце сентября независимая комиссия Премьер-Лиги признала "горожан" виновными в 114 финансовых нарушениях с 2009 по 2018 год.



Заем на указанную сумму в 1.5 млрд. фунтов собиралась взять компания City Football Group, чьим самым ценным активом является клуб с "Этихад".



City Football Group, которой принадлежат футбольные клубы в Европе, Азии, Северной и Южной Америках, планировала использовать эти средства для рефинансирования своих текущих кредитных обязательств.



Сорвавшаяся сделка с Apollo, под управлением которой находится активы стоимостью свыше 1 триллиона долларов, отражает неопределенность финансового будущего "Сити", который находится в ожидании рассмотрения своей апелляции на обвинительное заключение комиссии.



Сложности с привлечением внешнего финансирования могли стать одной из причин, почему в прошлом месяце шейх Мансур, фактический хозяин "Сити", вложил в клуб 100 млн. фунтов собственных средств.