Шейх Мансур вложил еще 100 млн. фунтов в City Football Group

Владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур продемонстрировал свою приверженность клубу с "Этихад", вложив в City Football Group еще 100 миллионов фунтов.

В данный момент "Сити" ожидает вердикта независимой комиссии Премьер-Лиги по санкциям за финансовые нарушения, в которых "горожане" были признаны виновными.



Ходят слухи, что в качестве наказания шейха Мансура, который в обход правил финансировал "Сити" через фиктивные спонсорские контракты, могут заставить продать клуб.



Однако шейх Мансур не демонстрирует никаких признаков того, что собирается избавляться от "Сити" или какого-либо другого клуба из семейства City Football Group.



Напротив, шейх Мансур через свою компанию Newton Investment and Development вложил дополнительные 100 млн. фунтов в City Football Group, взамен получив 11,327,163 акций, сообщает Daily Mirror.



Таким образом теперь City Football Group оценивается в сумму чуть менее 6 млрд. фунтов. Группа частично или полностью владеет 12 клубами, включая "Сити".