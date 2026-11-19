"Манчестер Юнайтед" готов засудить другие клубы, если узнает, что те в обход правил обращались к нападающему Джей-Джею Габриэлю.

В минувший вторник Габриэль лично подтвердил, что покидает "Юнайтед". О намерении прекратить свою регистрацию Джей-Джей уведомил "красных дьяволов" еще в сентябре, тогда же перестав приезжать на тренировки.



На следующий день, в среду, Габриэль вместе со своей семьей был замечен на тренировочной базе "Реала", который надеется оформить трансфер 16-летнего нападающего с наступлением января, сообщает The Athletic.



Также Габриэль рассматривал варианты с "Барселоной", ПСЖ и "Баварией", принципиально отвергнув идею остаться в Премьер-Лиге.



Отъезд Габриэля в Европу будет означать, что "Юнайтед" сможет рассчитывать лишь на скромную шестизначную компенсацию за воспитание игрока, тогда как в случае перехода Джей-Джея в другой клуб Премьер-Лиги "дьяволам" были бы положены миллионы фунтов возмещения.



Как сообщает The Independent, теперь "Юнайтед" пытается установить, имел ли место незаконный контакт других клубов с окружением Габриэля.



"Юнайтед" готов подать в суд на другие клубы, если узнает, что те вскружили голову вундеркинду и надоумили уехать в Европу.