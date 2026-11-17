Нападающий Джей-Джей Габриэль подтвердил, что покидает "Манчестер Юнайтед".

Габриэль находился в системе "Юнайтед" с 2020 года и считался одним из ярчайших талантов в английском футболе.



Габриэль провел предсезонную подготовку с первой командой "Юнайтед" и находился на пороге официального дебюта за "красных дьяволов", когда в сентябре стало известно, что Джей-Джей попросил клуб с "Олд Траффорд" прекратить свою регистрацию.



По слухам, Габриэль хотел быстрее попасть в первую команду и заиграть там, а также Джей-Джею требовалась возможность регулярно претендовать на трофеи. Ни того, ни другого "Юнайтед" предложить своему вундеркинду не смог.



"Вы подарили мне моменты, которыми я всегда буду дорожить. Спасибо каждому тренеру, сотруднику, партнеру по команде за то, что верили в меня и помогали мне расти. "Манчестер Юнайтед" всегда будет частью моей истории, я же начинаю свою новую главу", — гласит заявление Габриэля.



Sky Sports ожидает, что теперь Габриэль продолжит карьеру в "Реале". Джей-Джей может уехать в Европу в свои 16 лет благодаря наличию паспорта гражданина Евросоюза, и это оставит "Юнайтед" без существенной компенсации.



"Реал" настроен оформить переход Габриэля уже в январе, но получит ли Джей-Джей сразу шанс в команде Жозе Моуриньо, еще предстоит увидеть.