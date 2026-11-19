Полузащитник итальянского "Ювентуса" Уэстон Маккенни едва ли перейдет в "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.

На днях Маккенни намекнул, что некоторые игроки сборной США вроде него могут последовать за своим главным тренером Маурисио Почеттино в "Юнайтед".



28-летний Маккенни знаком не только с Почеттино, но и с Премьер-Лигой, отыграв полсезона за "Лидс" на правах аренды ранее в своей карьере.



Однако Sky Sports не ожидает, что Маккенни перейдет в "Юнайтед" или какой-либо другой клуб Премьер-Лиги в январе.



Дело в том, что "Ювентус" совершенно не хочет продавать Маккенни, а сам Уэстон доволен своей жизнью в Турине.