Полузащитник итальянского "Ювентуса" Уэстон Маккенни допустил свой переход в "Манчестер Юнайтед".

Если верить итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport, главный тренер "Юнайтед" Маурисио Почеттино хочет видеть в своем новом клубе 28-летнего Маккенни, которого он знает по совместной работе в сборной США.



Маккенни не знает, что на самом деле задумал Почеттино, но допускает, что он или кто-либо другой из игроков американской сборной последует за Маурисио в "Юнайтед".



"Это вполне возможно, в нашей команде есть много парней, которые должны сменить клуб в следующем году".



"От слухов никуда не деться, но никогда не знаешь, что у тренеров на уме. Но вы можете видеть, что парней отсюда связывают с переходом в "Манчестер Юнайтед", — цитирует Маккенни talkSPORT.