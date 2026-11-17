Маккенни допускает свой переход в "Юнайтед"
Полузащитник итальянского "Ювентуса" Уэстон Маккенни допустил свой переход в "Манчестер Юнайтед".
Если верить итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport, главный тренер "Юнайтед" Маурисио Почеттино хочет видеть в своем новом клубе 28-летнего Маккенни, которого он знает по совместной работе в сборной США.
Маккенни не знает, что на самом деле задумал Почеттино, но допускает, что он или кто-либо другой из игроков американской сборной последует за Маурисио в "Юнайтед".
"Это вполне возможно, в нашей команде есть много парней, которые должны сменить клуб в следующем году".
"От слухов никуда не деться, но никогда не знаешь, что у тренеров на уме. Но вы можете видеть, что парней отсюда связывают с переходом в "Манчестер Юнайтед", — цитирует Маккенни talkSPORT.
17.11.2026 10:00
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