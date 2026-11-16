Почеттино хочет видеть Маккенни в "Юнайтед"

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино обдумывает приобретение полузащитника итальянского "Ювентуса" Уэстона Маккенни.

Почеттино отлично знает Маккенни по совместной работе в сборной США, которую Маурисио оставляет после матча против Гаити ради "Юнайтед".



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, теперь Почеттино надеется уговорить свой новый клуб подписать Макккенни в январе, но для этого потребуется внушительная сумма.



Наставник "Ювентуса" Лучанно Спаллетти очень дорожит Маккенни, вдобавок 28-летний американец лишь в марте заключил новый контракт до 2030 года.



Добавим, Маккенни уже знаком с английским футболом, проведя вторую половину сезона 2022/23 в "Лидсе" на правах аренды из "Ювентуса".