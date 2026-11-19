Антонио Нуса из немецкого "РБ Лейпциг" и Кевин Шаде из "Брентфорда" значатся среди целей "Арсенала" на зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "Арсенал" так и не смог совершить большое приобретение в атаку, хотя интересовался Морганом Роджерсом, Винисиусом, Брадли Барколя и Хулианом Альваресом.



"Арсенал" укрепил свою переднюю линию лишь с помощью Христоса Цолиса, но Леандро Троссард, Габриэль Жезус и Габриэль Мартинелли лондонский клуб покинули.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета по-прежнему находится в поисках игрока на левый край атаки, и Sky Sports утверждает, что в преддверии января "канониры" рассматривают на эту роль Нусу и Шаде.



Нуса великолепно начал этот сезон, совершив 14 результативных действий в 15 матчах с учетом всех соревнований, однако "РБ Лейпциг" предпочел бы сохранить 21-летнего норвежца до конца кампании.



Контракт Нусы с "РБ Лейпциг" рассчитан до лета 2029 и не содержит пункта о выкупе.



Что касается Шаде, то он отметился тремя голами в этом сезоне Премьер-Лиги. "Брентфорд" осведомлен об интересе к Кевину со стороны больших клубов и сейчас пытается договориться с 24-летним немцем о новом контракте.



Еще одной целью "Арсенала" на январь называется полузащитник "Борнмута" Алекс Скотт, на которого также претендуют "Ливерпуль" и "Челси".