Мамардашвили готов уйти, если не станет первым номером "Ливерпуля"

Георгий Мамардашвили Голкипер Георгий Мамардашвили будет готов покинуть "Ливерпуль", если окажется лишен возможности стать первым номером "красных" в следующем сезоне.

Сейчас Мамардашвили второй подряд сезон является запасным голкипером "Ливерпуля", страхуя первого номера команды Алиссона.

Контракт Алиссона истекает в конце сезона, и на днях 34-летний бразилец заявил, что открыт к продлению сотрудничества с "Ливерпулем".

На своем ютуб-канале журналист Фабрицио Романо утверждает, что Алиссон является хозяином своей судьбы, и от его решения также зависит будущее Мамардашвили.

Мамардашвили больше не готов мириться с ролью игрока запаса, а новый контракт Алиссона лишил бы Георгия возможности стать основным голкипером "Ливерпуля". В таком случае 26-летний грузит рассмотрит возможность смены клуба.

Впрочем, даже если Алиссон уйдет, нет гарантий, что именно Мамардашвили станет первым номером команды Андони Ираолы в следующем сезоне. Минувшим летом "Ливерпуль" потратил 30 млн. фунтов на перспективного Люкку Брюгмана, вдобавок с переходом в мерсисайдский клуб регулярно связывают других голкиперов, включая Диогу Кошту из "Порту".





Метки Ливерпуль, Мамардашвили

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2026 13:00

Количество просмотров Просмотров: 282

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. christina-milian 16.11.2026 13:28 # christina-milian
    Зря переходил в Ливерпуль. Алиссона со временем сменит Брюгман.

    (ответить)

  2. sausage 16.11.2026 13:26 # sausage
    Алиссона надо продлевать ещё на пару лет. Иногда косячит, но в целом грузин не конкурент ему пока по надёжности.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: