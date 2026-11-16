Мамардашвили готов уйти, если не станет первым номером "Ливерпуля"

Голкипер Георгий Мамардашвили будет готов покинуть "Ливерпуль", если окажется лишен возможности стать первым номером "красных" в следующем сезоне.

Сейчас Мамардашвили второй подряд сезон является запасным голкипером "Ливерпуля", страхуя первого номера команды Алиссона.



Контракт Алиссона истекает в конце сезона, и на днях 34-летний бразилец заявил, что открыт к продлению сотрудничества с "Ливерпулем".



На своем ютуб-канале журналист Фабрицио Романо утверждает, что Алиссон является хозяином своей судьбы, и от его решения также зависит будущее Мамардашвили.



Мамардашвили больше не готов мириться с ролью игрока запаса, а новый контракт Алиссона лишил бы Георгия возможности стать основным голкипером "Ливерпуля". В таком случае 26-летний грузит рассмотрит возможность смены клуба.



Впрочем, даже если Алиссон уйдет, нет гарантий, что именно Мамардашвили станет первым номером команды Андони Ираолы в следующем сезоне. Минувшим летом "Ливерпуль" потратил 30 млн. фунтов на перспективного Люкку Брюгмана, вдобавок с переходом в мерсисайдский клуб регулярно связывают других голкиперов, включая Диогу Кошту из "Порту".