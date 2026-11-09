Алиссон открыт к новому контракту с "Ливерпулем"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон заявил, что открыт к переговорам о новом контракте.

Действующий контракт Алиссона истекает в конце сезона, и в последнее время все настойчивее слухи, что "Ливерпуль" готовится к жизни без 34-летнего бразильца и подыскивает себе нового первого номера.



Барт Вербрюгген из "Брайтона" называется возможными преемником Алиссона, однако экс-голкипер "Ромы" не спешит покидать "Ливерпуль".



"Я сосредоточен на том, чтобы играть каждый матч, но мысленно я рад остаться".



"Да, я бы хотел обсудить срок, потому что это зависит от многих аспектов и различных ситуаций, но мое желание заключается в том, чтобы остаться. Я счастлив здесь, моя семья счастлива здесь, и я голоден до трофеев и хорошей игры".



"Я хочу играть на топ-уровне как можно дольше", — цитирует Алиссона The Athletic.



Добавим, Алиссон не был вызван в сборную Бразилии в этот международный перерыв, однако ветеран отреагировал на это, став лучшим игроком победного для "Ливерпуля" матча против "Кристал Пэлас" накануне (1:3).