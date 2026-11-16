Англия прервала 43-матчевую беспроигрышную серию Испании

Сборная Англии прервала 43-матчевую беспроигрышную серию Испании, нанеся действующим чемпионам Мира поражение со счетом 2:3 и опередив их в борьбе за первое место Группы A3 Лиги Наций.

Относительно победы 2:1 над Хорватией в стартовом составе "трех львов" произошло три изменения. Вместо Джордана Пикфорда, Дэна Берна и Трента Александер-Арнольда появились Джеймс Траффорд, Эзри Конса и Бен Уайт.



Матч в Мадриде начался с двух голевых моментов гостей, но удар Джуда Беллингема в упор был остановлен голкипером практически на линии ворот, а выстрел Энтони Гордона был заблокирован.



Также вскоре опасным ударом с дистанции отметился капитан англичан Харри Кейн, слегка не попав в створ.



Первые 10 минут Испания просто не могла выйти со своей половины поля. Постепенно хозяева чуть осмелели, но кроме неточного удара Ламина Ямаля с края штрафной ничего не предложили.



На 41-й минуте гостям удалась контратака на скорости, и Пау Кубарси только фолом смог остановить Кейна в своей штрафной. Рефери назначил пенальти, и сам же пострадавший четко переиграл голкипера с 11-метровой отметки — 0:1.



Второй тайм начался, что Конса безо всякого сопротивления поразил ворота головой после подачи Райсом углового — 0:2.



На 57-й минуте англичане сделали разницу в счете крупной. Беллингем с подступов к штрафной сделал передачу направо на подключившегося Уайта, а тот достиг края вратарской площади и закатил мяч в сетку — 0:3.



На 63-й минуте Эллиот Андерсон, пытаясь исправить ошибку Джарелла Куансы, сфолил на Ямале в штрафной. Рефери показал красную карточку и назначил пенальти, а Микель Оярсабаль размочил счет — 1:3.



На 75-й минуте хозяева отыграли еще один гол. Ямаль прострелил с правого края штрафной, а вышедший на замену Нико Уильямс нанес удар в касание — 2:3.



В концовке испанцы давили из последних сил, однако Траффорд действовал безошибочно и помог англичанам удержать победный счет.



Англия выдающимся образом провела первый час матча, полностью переигрывая Испанию. Удаление Андерсона, конечно, изменило игру, но уже слишком многое было потеряно.



Сборная Испании — сборная Англии — 2:3 (0:1)



Голы: Оярсабаль 65 (пен), уильямс 75 — Кейн 45 (пен), Конса 53, Уайт 57.



Сборная Испании: Симон, Пубиль (Порро 20), Кубарси (Хейсен 45), Лапорт, Кукурелья, Субименди (Уильямс 72), Руис (Педри 45), Мерино (Лопес 45), Ямаль, Оярсабаль, Баэна.



Сборная Англии: Траффорд, Уайт (Берн 89), Конса, Куанса, Холл, Райс, Джуд Беллингем (Спенс 83), Андерсон, Роджерс, Кейн (Льюис-Скелли 78), Гордон (Калверт-Левин 83).



Предупреждения: Кукурелья, Ямаль, Баэна — Райс, Спенс.



Удаление: Андерсон 63.