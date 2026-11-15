Анонс матча Испания — Англия

В воскресенье, 15 ноября, сборная Англии завершит групповой этап Лиги Наций, сыграв на выезде против Испании.

Благодаря победе 2:1 над Хорватией в минувший четверг англичане досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.



Досрочно вышла в плей-офф и Испания, которая выиграла все свои матчи на групповом этапе, включая победу 2:3 над Англией на "Уэмбли" в сентябре.



Таким образом, в воскресенье в Мадриде решится судьба первого места Группы A3, и чтобы выиграть свой квартет, команде Томаса Тухеля обязательно нужно побеждать испанцев.



- Испания выиграла семь из 10 последних матчей против Англии (1 ничья, 2 поражения), включая два крайних: 2:3 в Лиге Наций в сентябре и 2:1 в финале Евро-2024.



- Это будет первый выезд англичан к сборной Испании с их победы 2:3 в рамках Лиги Наций в октябре 2018.



- После того поражения в октябре 2018 испанцы проиграли лишь один из 40 домашних матчей во всех соревнованиях (31 победа, 8 ничьих) — 1:2 от Швейцарии в сентябре 2022.



- Испания и Англия — две самые результативные команды в этом розыгрыше Лиги Наций (14 и 16 голов, соответственно).



- Испания не проиграла ни одного из 22 последних матчей в Мадриде (17 побед, 5 ничьих) — с поражения 2:4 от Англии в феврале 1987, когда Гари Линекер сделал покер.



- Испанцы выиграли все 12 своих последних матчей — с 0:0 против Кабо-Верде на ЧМ-2026 в июне.



- Среди европейских сборных только сама Испания (15), Франция (14), Италия (13) и Шотландия (3) могут похвастать более продолжительными победными сериями в своей истории.



- Испания не знает поражений уже 43 матча кряду.



- Англия не пропустила ни одного гола в семи последних выездных матчах, повторив свой рекорд, установленный с октября 1995 по октябрь 1997.



- Капитан англичан Харри Кейн забивал в каждом из шести последних выездных матчей за сборную (9 голов).



- Победа над Хорватией сделала Харри Кейна рекордсменом по количеству матчей за сборную Англии (126), а также он остается лучшим бомбардиром "трех львов" всех времен (92 гола).



В преддверии этого матча сборная Англии тренировалась в полном составе, включая защитников Эзри Конса и Джеда Спенса, которые не играли с хорватами. Джеймс Траффорд надеется получить место на воротах. Выступающие в Испании Джуд Беллингем и Энтони Гордон могут стать козырем команды Тухеля.



Лига Наций. Группа A3. 6-й тур

Сборная Испании — сборная Англии

Мадрид. Стадион "Рияд Эйр Метрополитано". 22:45