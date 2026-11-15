В "Юнайтед" уверены насчет нового контракта с Фернандешем
"Манчестер Юнайтед" уверен в достижении компромисса со своим капитаном Бруну Фернандешем о новом контракте.
На днях стало известно, что Фернандеш отклонил уже второе предложение "Юнайтед" о новом контракте, тогда как первый отказ со стороны Бруну последовал минувшим летом.
Действующий контракт полузащитника сборной Португалии по-прежнему истекает в конце этого сезона, хотя "Юнайтед" принадлежит опция продления на 12 месяцев.
На фоне этого даже появились слухи, что "Юнайтед" воспользуется опцией продления, чтобы затем продать Фернандеша и пригласить на его место другого игрока — вроде Нико Паса из "Комо".
Однако i Paper утверждает, что в "Юнайтед" не переживают по поводу двух отказов Фернандеша и считают это "частью переговорного процесса".
В "Юнайтед" абсолютно уверены, что в ближайшие месяцы Фернандеш заключит новую сделку. Новый главный тренер "красных дьяволов" Маурисио Почеттино также рассчитывает на 32-летнего игрока.
15.11.2026 09:00
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