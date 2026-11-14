Тухель собирается выпустить Траффорда на ворота против Испании

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель собирается провести заключительный матч группового этапа Лиги Наций против Испании с Джеймсом Траффордом на воротах.

В воскресенье в Мадриде решится судьба первого места Группы A3, причем и испанцы, и англичане уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Наций.



И talkSPORT ожидает, что в столь ответственном матче Тухель собирается доверить место на воротах не своему первому номеру Джордану Пикфорду, а Траффорду.



Именно 24-летний Траффорд защищал ворота английской сборной против Испании на "Уэмбли" в сентябре, когда подопечные Тухеля потерпели поражение 2:3.



Представляющий "Лидс" Траффорд также помог англичанам одержать победу 0:2 в гостях у Чехии в том же месяце.