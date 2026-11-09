Тухель: "Пикфорд — первый номер сборной Англии"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что открыт к дальнейшей ротации на последнем рубеже, но Джордан Пикфорд остается первым номером национальной команды.

Во время предыдущего международного перерыва Тухель дал сыграть два матча Пикфорду из "Эвертона" и два Джеймсу Траффорду из "Лидса".



По словам Тухеля, это не пошатнуло статус Пикфорда как первого номера англичан, однако Томас готов чаще использовать Траффорда, благо тот стал регулярно играть на клубном уровне и проявляет себя с лучшей стороны.



"Нет, Пикфорд не перестал быть первым номером, он им является. Но ничего не изменилось. Здесь тоже есть конкуренция, как и с полевыми игроками".



"Теперь Трафф регулярно играет в стартовом составе, и именно этого мы хотели. Джеймс Траффорд выступает хорошо. В прошлый раз они поделили матчи".



"Я не уверен, как мы поступим. Возможно, для этого снова будет возможность. Я должен поговорить с нашим тренером вратарей. Вратарская группа слегка обособлена, и это правильно".



"Это слегка отличается от полевых игроков, да и когда у меня будет возможность посмотреть другого голкипера, если не в Лиге Наций, если не в упорных матчах?"



"Но в данный момент ничего не изменилось. В данный момент Пикфорд — первый номер, и он просто чувствует небольшую конкуренцию, что хорошо для него", — цитирует Тухеля The Independent.