"Челси" обдумывает покупку Кунде в январе

"Челси" обдумывает приобретение защитника испанской "Барселоны" Жюля Кунде в зимнее трансферное окно.

"Челси" имеет давний интерес к Кунде, которого пытался заполучить еще в 2022 году, когда Жюль переходил из "Севильи" в "Барселону".



В этом сезоне Кунде не имеет твердого места в стартовом составе "Барселоны", вдобавок испытывает проблемы с лодыжкой.



"Челси" увидел в ситуации Кунде решение своих оборонительных проблем и готов предпринять попытку заполучить 28-летнего игрока сборной Франции в январе, сообщает TEAMtalk.



Кунде хорошо изучен "Челси" и привлекателен для "синих" также тем, что способен сыграть как в центре, так справа в обороне.