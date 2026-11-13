"Челси" обдумывает покупку Кунде в январе

Жюль Кунде "Челси" обдумывает приобретение защитника испанской "Барселоны" Жюля Кунде в зимнее трансферное окно.

"Челси" имеет давний интерес к Кунде, которого пытался заполучить еще в 2022 году, когда Жюль переходил из "Севильи" в "Барселону".

В этом сезоне Кунде не имеет твердого места в стартовом составе "Барселоны", вдобавок испытывает проблемы с лодыжкой.

"Челси" увидел в ситуации Кунде решение своих оборонительных проблем и готов предпринять попытку заполучить 28-летнего игрока сборной Франции в январе, сообщает TEAMtalk.

Кунде хорошо изучен "Челси" и привлекателен для "синих" также тем, что способен сыграть как в центре, так справа в обороне.





Метки Барселона, Кунде, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2026 18:00

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  1. gidro-met 13.11.2026 19:13 # gidro-met
    на место Густого.

    да пусть так , всяко лучше .

    Палестра , Джеймс, Кунде , Ачимпонг.

    норм выбор на позицию как у чемпионмирси

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