"Челси" обдумывает покупку Кунде в январе
"Челси" обдумывает приобретение защитника испанской "Барселоны" Жюля Кунде в зимнее трансферное окно.
"Челси" имеет давний интерес к Кунде, которого пытался заполучить еще в 2022 году, когда Жюль переходил из "Севильи" в "Барселону".
В этом сезоне Кунде не имеет твердого места в стартовом составе "Барселоны", вдобавок испытывает проблемы с лодыжкой.
"Челси" увидел в ситуации Кунде решение своих оборонительных проблем и готов предпринять попытку заполучить 28-летнего игрока сборной Франции в январе, сообщает TEAMtalk.
Кунде хорошо изучен "Челси" и привлекателен для "синих" также тем, что способен сыграть как в центре, так справа в обороне.
13.11.2026 18:00
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на место Густого.
да пусть так , всяко лучше .
Палестра , Джеймс, Кунде , Ачимпонг.
норм выбор на позицию как у чемпионмирси
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