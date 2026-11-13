Джексон и Де Дзерби — лучшие в Премьер-Лиге в октябре

Николас Джексон из "Астон Виллы" и Роберто Де Дзерби из "Тоттенхэма" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам октября.

25-летний Джексон ударно провел октябрь, забив четыре гола в четырех матчах Премьер-Лиги. Это позволило Николасу стать первым со времен Кристиана Бентеке в апреле 2015 игроком "Виллы", получившим эту награду.



Сенегальский нападающий начал месяц с того, что огорчил "Брентфорд" (2:2), затем своим дублем обеспечил победу 2:1 над "Манчестер Сити", а также принес "Вилле" очко против "Фулхэма" (1:1).



Помимо Джексона, на звание Игрока Месяца в октябре также претендовали Эванилсон, Эзри Конса, Деклан Райс, Джек Рудони, Ян Пол Ван Хекке, Барт Вербрюгген и Лука Вушкович.



А Тренером Месяца стал Де Дзерби, который преобразил сезон "Тоттенхэма" с помощью трех побед и одной ничьей в октябре.



"Шпоры" начали месяц с ничьей 1:1 против "Манчестер Юнайтед", а затем одолели "Ковентри" (3:1), "Челси" (0:2) и "Кристал Пэлас" (2:0).



Де Дзерби стал первым обладателем этой награды из "Тоттенхэма" со времен Анге Постекоглу, который признавался Тренером Месяца в августе, сентябре и октябре 2023.



Помимо 47-летнего итальянца, на звание Тренера Месяца также были номинированы Микель Артета из "Арсенала", Унаи Эмери из "Астон Виллы", Хаби Алонсо из "Челси", Марко Розе из "Борнмута" и Фабиан Хюрцелер из "Брайтона".