"Юнайтед" выставлен на продажу за 5 млрд. фунтов

Семейство Глэйзеров непублично выставило "Манчестер Юнайтед" на продажу за 5 миллиардов фунтов.

Предыдущий раз Глэйзеры начинали процесс поисков покупателя на "Юнайтед" в ноябре 2022, публично озвучив свои намерения.



В итоге Глэйзеры сохранили контроль над "Юнайтед", ограничившись продажей доли сэру Джиму Рэтклиффу, который был подтвержден совладельцем клуба в феврале 2024.



Если верить авторитетному эксперту в области футбольных финансов Стивену Борсону, сейчас Глэйзеры решили предпринять новую попытку избавиться от своего актива, но на сей раз будут действовать иным образом.



"Как мне стало известно от высокопоставленного человека в индустрии, процесс идет и клуб выставлен на продажу".



"Вы можете спросить, почему они не озвучили это на публику, но когда они придали процессу публичности в предыдущий раз, исход оказался слегка разочаровывающим".



"Возможно, они пробуют нечто другое, действуя неофициально, но теперь они смирились, что время пришло".



"Они (Глэйзеры) являются стойкой командой, и они уйдут только тогда, когда выплатят их цену".



"Они убеждены, что этот клуб обладает настолько сильным брендом, что даже отсутствие успехов на футбольном поле оказывает очень малое влияние на коммерческую устойчивость и способность зарабатывать деньги", — сообщил Борсон talkSPORT.



Борсон добавил, что Глэйзеры оценивают "Юнайтед" примерно в 5 млрд. фунтов, причем для продажи своего актива американскому семейству не требуется согласие упомянутого Рэтклиффа.