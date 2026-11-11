Цолис поведал, чем Артета отличается от других тренеров
Вингер "Арсенала" Христос Цолис рассказал, как Микель Артета отличается от всех других тренеров, с которыми ему довелось взаимодействовать.
Несмотря на невыразительный период в "Норвиче" ранее в своей карьере, минувшим летом Цолис получил второй шанс в английском футболе. Христос был куплен "Арсеналом" у "Брюгге" за 34 миллиона фунтов.
Цолис находится под большим впечатлением от совместной работы с Артетой, который удивляет 24-летнего грека своей внимательностью и находчивостью.
"Он делает много вещей перед матчами, своего рода проверки на бдительность, чтобы увидеть готовность игроков в раздевалке".
"У него всегда есть различные идеи перед каждым матчем, и к каждому он использует разный подход".
"Я не видел такого ни с каким другим тренером. Во время нашего первого разговора летом он спросил меня о моей жизни, о моей жизни за пределами футбола и, конечно, о футболе".
"Я говорил 45 минут, и минут 10-15 говорил он, поэтому он был очень очень открыт к тому, чтобы выслушать меня", — цитирует Цолиса Evening Standard.
11.11.2026 13:00
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