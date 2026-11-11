Цолис поведал, чем Артета отличается от других тренеров

Вингер "Арсенала" Христос Цолис рассказал, как Микель Артета отличается от всех других тренеров, с которыми ему довелось взаимодействовать.

Несмотря на невыразительный период в "Норвиче" ранее в своей карьере, минувшим летом Цолис получил второй шанс в английском футболе. Христос был куплен "Арсеналом" у "Брюгге" за 34 миллиона фунтов.



Цолис находится под большим впечатлением от совместной работы с Артетой, который удивляет 24-летнего грека своей внимательностью и находчивостью.



"Он делает много вещей перед матчами, своего рода проверки на бдительность, чтобы увидеть готовность игроков в раздевалке".



"У него всегда есть различные идеи перед каждым матчем, и к каждому он использует разный подход".



"Я не видел такого ни с каким другим тренером. Во время нашего первого разговора летом он спросил меня о моей жизни, о моей жизни за пределами футбола и, конечно, о футболе".



"Я говорил 45 минут, и минут 10-15 говорил он, поэтому он был очень очень открыт к тому, чтобы выслушать меня", — цитирует Цолиса Evening Standard.