Алиссон начал переговоры с "Ливерпулем" о новом контракте

Алиссон Агент голкипера Алиссона объявил о начале переговоров с "Ливерпулем" о новом контракте.

После победы 1:3 над "Кристал Пэлас" в минувший уикенд 34-летний Алиссон, который был признан лучшим игроком этого матча Премьер-Лиги, высказался насчет своего будущего.

Ветеран, которого не вызвали в сборную Бразилии в этот международный перерыв, прямо заявил, что счастлив в "Ливерпуле" и хотел бы продлить свой рассчитанный до конца этого сезона контракт.

Перед этим в прессе появилась информация, что "Ливерпуль" уже готовится к жизни без Алиссона и ищет нового первого номера на следующий сезон.

Судя по всему, Алиссон все-таки может получить желаемое, потому что "Ливерпуль" выразил готовность обсудить новую сделку с бразильским голкипером.

"Алиссон очень сильно любит "Ливерпуль". Мы ведем предварительные переговоры насчет продления контракта", — сообщил агент игрока Зе Мария WinWin.





Метки Алиссон, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2026 17:00

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  1. dexter 10.11.2026 17:46 # dexter
    Зачем? Личка конская, а уровень давно упал. Устроить достойные проводы и отпустить свободным агентом. Стоит приглядеться к Вандерворту или взять Траффорда.

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  2. christina-milian 10.11.2026 17:08 # christina-milian
    Хорошая новость.

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