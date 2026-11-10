Алиссон начал переговоры с "Ливерпулем" о новом контракте

Агент голкипера Алиссона объявил о начале переговоров с "Ливерпулем" о новом контракте.

После победы 1:3 над "Кристал Пэлас" в минувший уикенд 34-летний Алиссон, который был признан лучшим игроком этого матча Премьер-Лиги, высказался насчет своего будущего.



Ветеран, которого не вызвали в сборную Бразилии в этот международный перерыв, прямо заявил, что счастлив в "Ливерпуле" и хотел бы продлить свой рассчитанный до конца этого сезона контракт.



Перед этим в прессе появилась информация, что "Ливерпуль" уже готовится к жизни без Алиссона и ищет нового первого номера на следующий сезон.



Судя по всему, Алиссон все-таки может получить желаемое, потому что "Ливерпуль" выразил готовность обсудить новую сделку с бразильским голкипером.



"Алиссон очень сильно любит "Ливерпуль". Мы ведем предварительные переговоры насчет продления контракта", — сообщил агент игрока Зе Мария WinWin.