Семь вещей, что мы узнали в 10-м туре

"Манчестер Юнайтед" и"Астон Вилла" устроили сумасшедшую перестрелку,"Арсенал" добыл еще одну скучную победу, а"Борнмут" продолжил свою 100-процентную серию. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Алиссон доставил немало проблем Далоту



В хаосе событий на "Олд Траффорд" одно выступление выделялось особенно ярко. До этого матча на счету Алиссона был лишь один гол в Премьер-Лиге, но в игре против "Манчестер Юнайтед" он сумел отличиться сам и поучаствовал в создании еще двух забитых мячей — и все это за первые 48 минут.



20-летний вингер, который на международном уровне выступал только за сборную Бразилии (U-16), перешел из "Гремио" в январе прошлого года за 8.7 млн. фунтов. В 18 предыдущих матчах он забил лишь однажды — в сентябре в ворота "Ноттингем Форест". В игре с "Юнайтед" ему потребовалось меньше минуты, чтобы открыть счет, а спустя еще четыре минуты после его результативного удара мяч отскочил к Николасу Джексону, который забил второй гол "Виллы".



Правый защитник "Юнайтед" Диогу Далот не успел накрыть Алиссона в эпизоде ​​с первым голом, а в начале второго тайма сбил бразильца в своей штрафной, не став спорить с назначением пенальти. Далот, чья игра часто становится символом нынешних проблем "Юнайтед", покидал поле под свист трибун, когда его заменили во втором тайме. Алиссона же болельщики гостей провожали аплодисментами.



Диего Гомес — новая звезда "Брайтона"



Диего Гомес — очередной пример игрока "Брайтона", которому дали время на адаптацию, прежде чем он смог полностью раскрыть свой потенциал. Сейчас его воспринимают как восходящую звезду, чей успех случился внезапно, однако его склонность к эффектным действиям и голевое чутье стали очевидны еще в ноябре 2025 года, когда он дважды забил в ворота "Лидса".



Гомес перешел в "Брайтон" из "Интер Майами" в январе того же года. Играя на позиции правого инсайда — именно оттуда он нанес мощный выстрел левой ногой, открыв счет в матче против "Брентфорда", — он получает возможность максимально эффективно использовать свой удар с обеих ног. В октябре он забил гол с центра поля в ворота "Кристал Пэлас", использовав правую ногу.



Как и многие другие новички "Брайтона", Гомес универсален. Он может выступать на разных позициях — опорного или атакующего полузащитника и даже на фланге. В рамках строгой тактической системы Фабиана Хюрцелера от него требуется активная работа в прессинге. Именно такой высокий прессинг позволил создать момент, который вскоре после первого гола мог реализовать Хараламбос Костулас, хотя в той ситуации он мог бы распорядиться мячом лучше.



"Арсеналу" не помешало бы добавить хаоса



В привычке "Арсенала" выигрывать матчи с разницей в один гол нет ничего плохого — в прошлом сезоне на пути к чемпионскому титулу команда Микеля Артеты побеждала таким образом 15 раз, а победа над "Халлом" стала уже четвертой подобной в текущей кампании.



И все же, несмотря на отрыв в шесть очков над "Манчестер Сити", Артету, наверняка, беспокоит невысокая результативность "Арсенала". Забив всего 15 голов в 10 стартовых турах, "канониры" рискуют побить установленный "Манчестер Юнайтед" антирекорд для будущего чемпиона Премьер-Лиги — 67 голов за сезон 1992/93, когда "Юнайтед" завоевал титул.



Кроме того, у команды возникают трудности с голами в первых таймах: в прошлом месяце "Арсенал" не мог поразить ворота соперников до перерыва на протяжении шести матчей во всех турнирах. Артета призвал своих подопечных действовать более беспощадно: "Иногда мы пытаемся забить"идеальный" гол в ворота соперников, которые глубоко обороняются, но нам нужно действовать куда более хаотично. К тому же, если мы открываем счет раньше, это полностью меняет ход игры".



Брайан Бробби — кошмар для "Челси"



Брайан Бробби был просто великолепен с"Челси"! Удивительно, как игрок, которого во времена выступлений за "Аякс" порой критиковали за якобы недостаточную техническую оснащенность, всего за год в Англии превратился в одного из самых опасных и неудобных для соперников центральных нападающих.



Новый контракт, о подписании которого было объявлено в прошлую среду, — вполне заслуженная награда. Как отметил Режис Ле Бри после победы 1:0 над "Челси" — матча, в котором Бробби буквально подавил защитников гостей, — подобного игрока больше нет.



"Против команды, которая применяет такой прессинг, жизненно важно иметь"столба" в атаке", — сказал главный тренер "Сандерленда". Бробби не просто справился с этой ролью — он превзошел все ожидания. Много говорят о том, как "Челси" не хватает Жоао Педро, но "Сандерленд" — это совсем другая команда, когда в ее составе блистает этот "летучий голландец".



Ираола готовится к тревожной паузе на матчи сборных



Уходя на перерыв, связанный с играми сборных, Андони Ираола, чей "Ливерпуль" едва одержал победу над "Кристал Пэлас" со счетом 1:3, загадал лишь одно желание: чтобы никто из его игроков не получил травму до следующего матча — против "Манчестер Юнайтед" на "Энфилде".



Главный тренер "Ливерпуля" прекрасно помнит последствия предыдущего международного окна. Тогда Доминик Собослаи, Коди Гакпо и Александер Исак вернулись с повреждениями. Из-за их отсутствия "красные" уступили "Манчестер Сити" в первом же матче после возобновления сезона. Травма Собослаи вызвала наибольшее беспокойство, и Доминик смог выйти на поле лишь на замену в проигранном матче против "Арсенала". Ираола признался, что с "Пэлас" венгерский полузащитник был готов не на 100%, и из-за проблем с коленом Доминику требовался особый режим нагрузок.



"Посмотрим, сможет ли Дом сыграть за свою сборную", — сказал Ираола. — "Конечно, у меня есть свои пожелания! Но я должен с пониманием отнестись к интересам национальных команд. К тому же, я уверен, что сам Дом хочет поехать. Не знаю, как все сложится в итоге".



"Вишни" и их "волшебник" на победной волне



"Борнмут" успешно адаптируется к плотному графику матчей по четвергам и воскресеньям — испытанию, с которым команда столкнулась впервые в своей истории участия в еврокубках. Главный тренер Марко Розе прикладывает огромные усилия, чтобы его подопечные были в оптимальной форме и могли уверенно входить в игру в рамках Премьер-Лиги всего через три дня после матча Лиги Европы.



После выездной встречи со "Спартой" в Праге, состоявшейся в четверг, "Борнмут" уже в воскресенье против "Ипсвича" продемонстрировал стремительное начало: Эванилсон открыл счет на пятой минуте.



"На прошлой неделе я говорил, что мы начинаем медленно, а на этой начали очень бодро и быстро забили. Выходит, я волшебник!" — пошутил Розе после восьмой победы подряд во всех турнирах. Этот результат позволил "вишенкам" повторить клубный рекорд, установленный еще во времена Эдди Хау, когда "Борнмут" выступал в Лиге Один.



Сам Эванилсон также пребывает в отличной форме, он забивает уже в пяти матчах Премьер-Лиги кряду. С момента последней международной паузы лишь Николас Джексон может похвастаться таким же количеством голов в высшем дивизионе.



"Ньюкаслу" нужна более сильная атака



Против "Фулхэма" "Ньюкасл" провел один из своих самых убедительных матчей сезона, но одна проблема остается головной болью для Маттиаса Яйссле. Попытки заменить Александера Исака в атаке оказались недостаточно эффективными.



Ник Вольтемаде был отдан в аренду "Ювентусу" после нестабильного дебютного сезона в Англии, а игра Йоана Висса и Уильяма Осулы на "Крейвен Коттедж" не внушала оптимизма. Висса, испытывающий трудности с момента своего перехода из "Брентфорда" за 55 миллионов фунтов прошлым летом, забил четыре гола в 41 матче и недостаточно активно участвовал в игре, прежде чем был заменен на 61-й минуте, а Осула ни разу не коснулся мяча в штрафной площади "Фулхэма" и совершил потерю перед поздним голом Родриго Муниса.



Яйссле нужно, чтобы его нападающие играли лучше как с мячом, так и без него. В противном случае "Ньюкаслу" придется искать других игроков, которые возглавят атаку.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru