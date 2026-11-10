Уайт рассказал, нравится ли ему футбол на самом деле

Защитник "Арсенала" Бен Уайт рассказал правду о том, нравится ли ему футбол.

В 2023 году Уайт сделал нашумевшее заявление о том, что не смотрит футбол по телевизору. С тех пор за Беном закрепилась репутация игрока, который равнодушен к этому виду спорта и относится к нему просто как работе.



Сейчас 29-летний игрок сборной Англии решил, наконец, прояснить эту ситуацию. Футбол все же нравится Уайту, но Бен предпочитает оставить свои чувства при себе.



"Думаю, мой комментарий о том, что я не смотрю футбол, не означает, что он мне не нравится. Я каждый день занимаюсь футболом, поэтому он должен мне немного нравиться".



"Не думаю, что кто-либо по-настоящему знает меня, и я, наверно, оставлю это для любимых и для моей семьи".



"Когда у людей есть это мнение, то это просто шумиха, потому что на самом деле я... Люди не знают меня, понимаете?"



"И мне вполне нравится это. Это нечто, что я могу оставить для себя и для людей, которых люблю", — сообщил Уайт talkSPORT.