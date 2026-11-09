Эмери объяснил, почему ушел до окончания матча против "Юнайтед"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери объяснил, почему ушел в подтрибунный тоннель до окончания матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Накануне "Юнайтед" ушел от поражения против "Виллы" благодаря двум голам в компенсированное время. Заключительный в матче мяч был забит на 97-й минуте, когда голкипер гостей Дзион Судзуки ошибся при розыгрыше соперником углового.



Когда гол засчитали, Эмери сразу же покинул свою техническую зону и направился в раздевалку, не став дожидаться финального свистка.



"Это не эмоции. Они забили на 96-й минуте, а добавлено было шесть минут. Я думал, матч закончился".



"Считаю ли я последний гол несправедливым? Нет, нет. Не несправедливый. Пожалуйста".



"Они забили гол на 96-й минуте. Вы спрашивали, почему я ушел раньше. Потом у что на часах было 96 минут и 30 секунд, когда мы развели с центра поля", — цитирует Эмери Sky Sports.