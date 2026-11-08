Де Дзерби объяснил, почему Мэддисон не сыграл ни минуты против "Лидса"

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби объяснил, почему полузащитник Джеймс Мэддисон не сыграл ни минуты против "Лидса".

Накануне "Тоттенхэм" потерпел поражение 1:0 на "Элланд Роуд", а Мэддисон весь матч провел на скамейке запасных.



Мэддисон не играет с тех пор, как был заменен против "Челси" с подозрением на травму паха, и Де Дзерби просто не решился рискнуть 29-летним англичанином, равно как это было и против "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд.



"Я думал насчет того, чтобы выпустить Джеймса в качестве последней замены до выхода Луки Уильямс-Барнетта, но я увидел, что Кудус очень устал".



"И Джеймс не тренировался до четверга. Он полтора дня тренировался с группой. Это могло бы быть хорошим решением на заключительные 15 минут, но я предпочел сделать другую замену, потому что Лука лучше подходит на позицию вингера, нежели Мэддисон", — цитирует Де Дзерби Evening Standard.