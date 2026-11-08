Де Дзерби дисквалифицирован на следующий матч "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби будет дисквалифицирован на следующий матч своей команды.

Накануне "Тоттенхэм" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Лидса", а Де Дзерби получил свою третью желтую карточку в этом сезоне.



Рефери Джон Брукс выписал Де Дзерби предупреждение за возмущение, которое Роберто продемонстрировал по поводу желтой карточки защитника "шпор" Педро Порро во втором тайме.



Теперь Де Дзерби будет дисквалифицирован на домашний матч Премьер-Лиги против "Ипсвича" 21 ноября и будет наблюдать за игрой с трибун "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".



"Я был удивлен желтой карточкой Педро Порро, потому что это была чистая игра".



"Что касается красной карточки (для Джейдена Бола за фол на Матисе Теле), то я не знаю. Мы полностью доверяем рефери и VAR. Я не могу ничего добавить", —сообщил Де Дзерби BBC.