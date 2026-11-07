Де Дзерби считает поражение "Тоттенхэма" от "Лидса" заслуженным

Наставник "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби заявил, что его команда заслужила проиграть "Лидсу".

В субботу "Тоттенхэм" потерпел поражение 1:0 на "Элланд Роуд", прервав свою серию из трех побед подряд в Премьер-Лиге.



Невыразительная игра "шпор" во втором тайме удивила Де Дзерби. Роберто признает, что пока его команде не хватает стабильности.



"Я не знаю, почему, но во втором тайме мы слишком страдали и заслужили проиграть. Мы не выигрывал единоборства, единоборства один на один. У нас было свободное пространство для игры, а мы не принимали правильных решений".



"Мы не показали характер и не показали, что мы из себя представляем. Это часть пути. Это не оправдание, и это случается в футболе, но мы должны быть честны".



"Если вы не будете честны сегодня, это аукнется в будущем. Думаю, если мы проанализируем наше поведение во втором тайме, тогда мы сможем стать командой топ-уровня".



"Мы готовы физически и обладаем мастерством, но этого недостаточно, Мы не показали характер, индивидуальность или смелость".



"Мои игроки обладают способностью, чтобы приехать сюда, сыграть лучше и, возможно, победить. Но, возможно, мы пока не готовы быть стабильными так много матчей подряд. Мы знаем, над чем нам нужно поработать и что нужно улучшить".



"Я был удивлен во втором тайме, потому что мои игроки очень хорошо трудились на этой неделе. Мы всю неделю говорили о интенсивности и типе игры, с которой столкнемся сегодня на этом стадионе, так что это не стало сюрпризом для нас", — цитирует Де Дзерби Daily Mail.