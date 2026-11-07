Глен Джонсон: "Барколя — игрок мирового уровня"

Экс-защитник "Ливерпуля" Глен Джонсон не согласился со мнением Эмманюэля Пети о том, что "красные" переплатили вдвое за нападающего Брадли Барколя.

В прошлом месяце Пети заявил, что Барколя не стоит 123 миллионов фунтов, которые "Ливерпуль" заплатил ПСЖ за Брадли минувшим летом.



По мнению Джонсона, Пети не вполне донес свою мысль. Глен считает Барколя игроком мирового уровня и призывает не судить по ценнику.



"Я не думаю, что Барколя переоценен. Думаю, он игрок мирового уровня. Я давно являюсь его поклонником. Думаю, он великолепен".



"Думаю, Ману Пети пытается сказать, что он не стоит этих денег. Думаю, он это имел ввиду. Насчет его таланта и его мастерства нет сомнений, и фанаты имеют право думать, соответствует он мировому уровню или нет. Это им решать".



"Но я думаю, на самом деле Ману имел ввиду, что некоторые другие игроки, которые действительно хороши, переходят за половину от тех денег, которых они стоят".



"Думаю, он больше имел ввиду это, нежели то, что не настолько хорош, как говорят люди. Потому что это две разные вещи".



"Вам нужен талант для конкуренции друг с другом. Я надеялся, что "Ливерпуль" подпишет его раньше. Финансовый вопрос не имеет к нам никакого отношения — мы просто хотим видеть лучших игроков в "Ливерпуле", и нам не важно, как они это сделают".



"Лучшие игроки должны играть. А те, кто не играет, должны прибавить. Уровень конкуренции должен быть высоким", — цитирует Джонсона Liverpool Echo.