Пети считает, что "Ливерпуль" вдвое переплатил за Барколя

Бывший полузащитник "Арсенала", "Челси" и сборной Франции Эмманюэль Пети считает, что "Ливерпуль" вдвое переплатил за его соотечественника Брадли Барколя.

С момента своего перехода из ПСЖ за 123 миллиона фунтов минувшим летом Барколя не совершил ни одного результативного действия — ни за "Ливерпуль", ни за сборную Франции.



По словам Пети, у них на родине Барколя всегда обладал репутаций нестабильного игрока, поэтому Эмманюэль не слишком удивлен, наблюдая за сложностями 24-летнего нападающего в Премьер-Лиге.



"Это чересчур много денег за Барколя. Я бы никогда не оценил его в 120 миллионов фунтов. Во Франции все мы знаем это. Мы знаем, что он классный игрок, который иногда может сыграть замечательно, но который нестабилен на протяжении матча".



"Он был хорош большую часть своего времени ПСЖ, потому что позади него была вся команда. Я бы сказал, что он стоит 60-70 миллионов фунтов, как максимум".



"Но это стало распространенной вещью, что английские клубы тратят так много денег на переоцененных игроков", — сообщил Пети talkSPORT.