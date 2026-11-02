Ван Дейк: "Почему VAR не заметила фол н Исаке?"
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк поддержал своего главного тренера Андони Ираолу насчет того, что их команда должна была заработать пенальти против "Арсенала".
После домашнего поражения 0:1 от "Арсенала" накануне Ираола посетовал, что арбитры не назначили "чистый пенальти" в эпизоде, где Юрриен Тимбер схватил за футболку Александера Исака, помешав тому пробить головой.
Ван Дейк соглашается и Ираолой и недоумевает, почему система VAR не дала сигнал рефери Энди Мэдли.
"Я видел повторы, а также видел, как такие пенальти назначают в других случаях. Сегодня этому не суждено было случиться".
"Почему VAR не заметила этого? Там 50 камер, даже больше. Почему он (Исак) должен жаловаться, когда там так много камер? Это было заметно, потому что все видели это".
"В конце концов пенальти не был назначен, а мы, к сожалению, проиграли матч, так что молодцы, "Арсенал", — приводит слова Ван Дейка Sky Sports.
02.11.2026 06:00
Просмотров: 314
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
А у этого днища к самому себе нет вопросов? Почему в моменте с голом он просто стоял и футбол смотрел вместо того чтобы голевой пас прервать?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий