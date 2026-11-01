Ираола: "В случае с Исаком был явный пенальти"

Юрриен Тимбер и Александер Исак Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола заявил, что его команда недосчиталась "явного пенальти" против "Арсенала".

В воскресенье "Ливерпуль" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Арсенала", так и не сумев ответить на быстрый гол Кая Хаверца.

На 21-й минуте матча Премьер-Лиги на "Энфилде" защитник гостей Юрриен Тимбер явным образом схватил Александера Исака сзади за футболку, помешав нападающему хозяев замкнуть верховую подачу.

Это случилось вскоре после того, как Коди Гакпо упал в чужой штрафной после контакта с Христосом Цолисом, однако в обоих эпизодах рефери Энди Мэдли и система VAR, к разочарованию Ираолы, вмешиваться не стали.

"В случае с Алексом был явный пенальти. Все мы можем видеть, что он (Тиббер) хватает за футболку, и мяч проходит в одном сантиметре перед Алексом. Алекс ударил бы по мячу, находясь перед воротами".

"И теперь, раз он не упал на газон, вы не назначите пенальти? Я не понимаю этого".

"Если бы он упал на газон, они бы назначили пенальти. Они бы на 100 процентов назначили пенальти", — сообщил Ираола Sky Sports.





Метки Арсенал, Ираола, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2026 23:00

Количество просмотров Просмотров: 836

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. irbis85 01.11.2026 23:50 # irbis85
    На замедленном повторе действительно создавалось такое впечатление..но в динамике было понятно что это не повлияло на силу прыжка. Даже сам Исак не настаивал

    (ответить)

  2. dembo 01.11.2026 23:39 # dembo
    К арсеналу серьезно относится уже просто невозможно

    Вопиющие кабинетки

    (ответить)

  3. gameboy 01.11.2026 23:27 # gameboy
    Ишака на поле вообще не должно было быть к этому моменту

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: