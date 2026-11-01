Ираола: "В случае с Исаком был явный пенальти"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола заявил, что его команда недосчиталась "явного пенальти" против "Арсенала".

В воскресенье "Ливерпуль" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Арсенала", так и не сумев ответить на быстрый гол Кая Хаверца.



На 21-й минуте матча Премьер-Лиги на "Энфилде" защитник гостей Юрриен Тимбер явным образом схватил Александера Исака сзади за футболку, помешав нападающему хозяев замкнуть верховую подачу.



Это случилось вскоре после того, как Коди Гакпо упал в чужой штрафной после контакта с Христосом Цолисом, однако в обоих эпизодах рефери Энди Мэдли и система VAR, к разочарованию Ираолы, вмешиваться не стали.



"В случае с Алексом был явный пенальти. Все мы можем видеть, что он (Тиббер) хватает за футболку, и мяч проходит в одном сантиметре перед Алексом. Алекс ударил бы по мячу, находясь перед воротами".



"И теперь, раз он не упал на газон, вы не назначите пенальти? Я не понимаю этого".



"Если бы он упал на газон, они бы назначили пенальти. Они бы на 100 процентов назначили пенальти", — сообщил Ираола Sky Sports.



