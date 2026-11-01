Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер намекнул, что ситуация с его будущим может измениться в связи со сменой спортивного директора в клубе.

До недавних пор считалось, что "Ливерпуль" не планирует предлагать Макаллистеру новый контракт, по поводу чего Алексис посетовал в сентябре.



Макаллистер, чей действующий контракт рассчитан до 2028 года, признает, что его будущее остается в подвешенном состоянии, однако 27-летний аргентинец полагает, что приход Джулиана Уорда на должность спортивного директора может оказать свое влияние.



"Ситуация не изменилась. Но здесь появился новый спортивный директор. В клуб пришли новые совладельцы. Поэтому всякое может случиться, и давайте посмотрим. Посмотрим, что случится, будет это в этом сезоне или следующем".



"Но прямо сейчас я наслаждаюсь своим футболом, наслаждаюсь своей игрой за этот удивительный клуб, который является одним из лучших в мире. Поэтому посмотрим. Мы увидим, что случится в будущем", — цитирует Макаллистера Liverpool Echo.