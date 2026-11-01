Де Дзерби: "Тонали играл за двоих"

Наставник "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби отметил роль полузащитника Сандро Тонали в победе над "Кристал Пэлас".

Накануне "Тоттенхэм" одержал свою третью подряд победу в Премьер-Лиге. Одолев "Пэлас" со счетом 2:0, "шпоры" поднялись в верхнюю половину таблицы.



Де Дзерби остался доволен игрой команды, но особенно Роберто порадовал его соотечественник Тонали, которого обильно критиковали после перехода из "Ньюкасла" за 100 миллионов фунтов.



"Сегодня Тонали был бесподобен, невероятен. Мы играли с двумя лишними игроками. Сегодня Тонали играл за двоих".



"Я очень доволен игрой, потому что мы показали себя зрелой командой с четкими идеями, и мы не пропускали контратак — может быть, только одну во втором тайме".



"Мы создали много, много моментов. Если мы хотим стремиться к совершенству, нам нужно быть настырнее".



"Если сравнивать "Тоттенхэм" до международного перерыва и "Тоттенхэм" после международного перерыва, то теперь мы играем как команда".



"До международного перерыва мы были горсткой очень хороших игроков, но теперь мы играем как команда", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.