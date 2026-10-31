"Манчестер Сити" проиграл дома "Брайтону"
"Манчестер Сити" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Брайтона", так и не сумев ответить на быстрый гол Ясина Аяри.
Эрлинг Холанд ожидаемо вернулся на острие атак "горожан". Марк Гехи, Фил Фоден и Райан Шерки оказались в запасе.
В старт "чаек" вернулись Льюис Данк и Хараламбос Костулас.
Первый же опасный момент в матче обернулся голом. На 11-й минуте Матеуш Нунеш непостижимым образом не смог прервать прострел соперника к дальней штанге, чем воспользовался Максим Де Кейпер, выведя Ясина Аяри на свободный угол ворот — 0:1.
Далее "Сити" завладел инициативой, оказывал давление, пару раз претендовал на пенальти, но "Брайтон" показал свою стойкость.
Второй тайм начался с великолепного момента гостей. Де Кейпер пробивал в касание из пределов штрафной после прострела Аяри, но промахнулся.
Отделавшись испугом, "горожане" продолжили оказывать давление, которое только возросло после выхода на замену Шерки.
У хозяева были моменты, но Барт Вербрюгген действовал безошибочно, а однажды за гостей сыграла штанга.
В итоге "Сити" потерпел второе поражение подряд в Премьер-Лиге. Удивляет ли этот успех "Брайтона"? Пожалуй, уже нет. "Чайки" достаточно хороши, чтобы не считать их победу на "Этихад" сенсацией.
"Манчестер Сити" — "Брайтон". Отчет о матче
31.10.2026 19:55
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Последние комментарии:
Лузерпулю приготовиться. Хотя они всегда обмазаны вазелином. Он у них в крови)) Особенно у урода джирарда
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Собственно все становится на свои места, Арсенал, Ливерпуль, Брайтон, Чорли, побороться за АПЛ, МС, МЮ, Сандерленд, Фулхэм за Чемпионшип.
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Петунхэм обмазался вазелином и готов к "getting rekt"
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
В контракте Алонсо с "Байером есть пункт о "Ливерпуле"
Источник: https://fapl.ru/posts/103326/
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Олдридж: "Я знаю Алонсо — он на 100% захочет возглавить "Ливерпуль"
Источник: https://fapl.ru/posts/105522/
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
"Ливерпуль" установил контакт с Алонсо
Источник: https://fapl.ru/posts/105680/
15.02.2024 14:21 #
superperez101
алонсо и никаких экспериментов
это же не чупачупси
Источник: https://fapl.ru/posts/105838/?c=1
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Алонсо предпочитает "Баварию", а не "Ливерпуль"
Источник: https://fapl.ru/posts/105976/#reply
22.02.2024 00:32 #
apl-nash
И где тут написано, что Алонсо предпочитает "Баварию"?
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Источник: https://fapl.ru/posts/105976/#reply
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
"Ливерпуль" предложил Алонсо трехлетний контракт
Источник: https://fapl.ru/posts/106120/
29.02.2024 10:27 #
xxa
Голубые волосы рвут от одной мысли что Алонсо хочет в ЛФК
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Источник: https://fapl.ru/posts/106120/?c=1
29.02.2024 16:48 #
bangladesh
Это все понятно. Че там по черкашси?
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Источник: https://fapl.ru/posts/106120/?c=1
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Хаби Алонсо не будет тренировать "Ливерпуль"
Источник: https://fapl.ru/posts/106570/#reply
22.03.2024 22:34 #
moneycity
Хаби Алонсо 56% (8043)
Источник: http://fapl.ru/polls/126/?res=1
А обоссанная скузня так надеялись ахахахаха
(ответить)
22.03.2024 22
Источник: https://fapl.ru/posts/106570/?c=1
23.03.2024 10:21 #
sausage
Фантазии немецкого Ская. Но заголовок от Михайло другим быть не может. Надо же говнеца подкинуть осликам.
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Источник: https://fapl.ru/posts/106570/?c=1
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Хаби Алонсо "почти наверняка" не возглавит "Ливерпуль"
Источник: https://fapl.ru/posts/106688/#reply
29.03.2024 11:49 #
sausage
Опять отсебятина от михайло, хз на чём основанная. Далеко не уверен, что Алонсо всё-таки будет в Ливерпуле, но эти "почти наверняка" - просто смех. Сидят тут трут комменты, а сами говна на вентилятор набрасывают.
Источник: https://fapl.ru/posts/106688/?c=1
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Алонсо подтвердил, что остается в "Байере"
Источник: https://fapl.ru/posts/106699/#reply
29.03.2024 17:07 #
szobo88
Жаль конечно, что Алонсо не поедет в Ливерпуль. А с другой стороны, радует, что проект Байера не умрет после 1 сезона и в следующем году они могут повторить успех. Интересно будет посмотреть на эту команду в ЛЧ
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29.03.2024 17:08 #
dexter
Зассал. В Баварии - непонятки с менеджментом, в Ливерпуле - наследие Клоппа.
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29.03.2024 17:12 #
yoy
Обоссал*
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Источник: https://fapl.ru/posts/106699/?c=1
29.03.2024 17:25 #
sausage
Ну хз, всё равно пока не всё так очевидно в его словах. Моет он этот сезон хочет провести до конца) Не был уверен, что он станет сменщиком Клоппа, но было бы интересно. Подождём до лета. А ну как Байер разберут на запчасти, как это почти всегда бывает в подобных случаях?)
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/106699/?c=1
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Алонсо объяснил, почему отказал "Ливерпулю"
Источник: https://fapl.ru/posts/106951/#reply
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
"Сити" проявляет конкретный интерес к Алонсо
Источник: https://fapl.ru/posts/110958/#reply
02.11.2024 01:56 #
zaeba1l
Наш Шаби.. Наш железный конкистадор. Которому мы слали миллионы спасибок и желали всяческого успеха в жизни дальше.. Как я радовался что чемпионит Байер.. Друзья по палате спрашивали - Тыж вроде за Ливерпуль? Да - я за Ливерпуль.. За Красных во всём мире..
Я ждал и хотел Шабику Алонсо сразу после Клоппа. Но ничего. Придет.
Источник: https://fapl.ru/posts/110958/#reply
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Алонсо покинет "Байер" в конце сезона
Источник: https://fapl.ru/posts/111215/#reply
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Хаби Алонсо готов вернуться к работе
Источник: https://fapl.ru/posts/121345/#reply
08.04.2026 20:02 #
largo-winch
велкам ту Ливапю!
(ответить)
(ответить)
Так держать голубиная братия. Вы всё ближе к шипу и лишению трофеев. Лысая Пепка ещё никогда так не унижалась))
(ответить)
Тоттенхэм - Кристал ПалАс
вот это нормалдАн бомбан дербийно!
(ответить)
-3 очка Сити, по итогу ещё 50 отнимут, как ни крути, вылет в шип.
(ответить)
Чмореска возвращает то, что перебрал. Жаль, что кабинетные снова при помощи судей заберут АПЛ.
(ответить)
Брайтон - вполне претендент на чемп .
так феерически стабильно выдавать пушечный контент - это нечто!
(ответить)
Ггшки на радостях опять перетрахались
(ответить)
Чего это фанаты Чорли приеисполнились тут?? Что их так распидорасило?
До сих пор ходят обиженные на Мареску и Энцо?
Ахахахаха
(ответить)
Норм, норм. Как я и предсказывал, у Сити с Мареской будут проблемы в этом сезоне. Состав конечно топовый, но Мареска ни разу не Пеп.
Холланд - за 90 минут всего 22 касания. Чтобы было понятно, у цн Брайтона Кастуласа, отыгравшего на 20 минут меньше, - 39 касаний. Это при том, что после гола чайки особо и не атаковали. У Холланда по стате 4 удара значится, но блин, я рили не помню их) Мутанта на празднике сегодня тупо не было.
(ответить)
Даст ли Боруссия бой в дерби или Бавария привычно 6-0 разнос? Чуквуэмека, настало твое время решить.
(ответить)
Брайтон уже игра поставлена , и нет особой зависимости от конкретных лидеров.
вся обойма гамает хай левел как единый механизм
в этом сезоне ждём чудного чемпика
от андердога
(ответить)
Чмореску и Залупенцо снова в говно окунули
(ответить)
Мареска середняк.
В лиге вообще нет топ тренеров. К слову о том, насколько АПЛ деграднула (как портовые, старые шизики и их ручной, самарский пидорас).
(ответить)
брайтон так то жестко ща отскочил
(ответить)
А что с е6алой , юиореска?
(ответить)
Произошла лютая маресковщина.
(ответить)
Типичный физркам Масреска - профартило на скилле игроков и все...Типичный Слут - который выдал серию из 5 побед и потом показал свою физруковость.
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