"Манчестер Сити" проиграл дома "Брайтону"

Брайтон "Манчестер Сити" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Брайтона", так и не сумев ответить на быстрый гол Ясина Аяри.

Эрлинг Холанд ожидаемо вернулся на острие атак "горожан". Марк Гехи, Фил Фоден и Райан Шерки оказались в запасе.

В старт "чаек" вернулись Льюис Данк и Хараламбос Костулас.

Первый же опасный момент в матче обернулся голом. На 11-й минуте Матеуш Нунеш непостижимым образом не смог прервать прострел соперника к дальней штанге, чем воспользовался Максим Де Кейпер, выведя Ясина Аяри на свободный угол ворот — 0:1.

Далее "Сити" завладел инициативой, оказывал давление, пару раз претендовал на пенальти, но "Брайтон" показал свою стойкость.

Второй тайм начался с великолепного момента гостей. Де Кейпер пробивал в касание из пределов штрафной после прострела Аяри, но промахнулся.

Отделавшись испугом, "горожане" продолжили оказывать давление, которое только возросло после выхода на замену Шерки.

У хозяева были моменты, но Барт Вербрюгген действовал безошибочно, а однажды за гостей сыграла штанга.

В итоге "Сити" потерпел второе поражение подряд в Премьер-Лиге. Удивляет ли этот успех "Брайтона"? Пожалуй, уже нет. "Чайки" достаточно хороши, чтобы не считать их победу на "Этихад" сенсацией.

"Манчестер Сити" — "Брайтон". Отчет о матче





Метки Брайтон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2026 19:55

Количество просмотров Просмотров: 1091

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Последние комментарии:




  1. loserpoolistrash 31.10.2026 20:39 # loserpoolistrash
    Лузерпулю приготовиться. Хотя они всегда обмазаны вазелином. Он у них в крови)) Особенно у урода джирарда

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  2. lovrentiy 31.10.2026 20:28 # lovrentiy
    Собственно все становится на свои места, Арсенал, Ливерпуль, Брайтон, Чорли, побороться за АПЛ, МС, МЮ, Сандерленд, Фулхэм за Чемпионшип.

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  3. loserpoolistrash 31.10.2026 20:27 # loserpoolistrash
    Петунхэм обмазался вазелином и готов к "getting rekt"

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  4. hachidlo 31.10.2026 20:26 # hachidlo
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    В контракте Алонсо с "Байером есть пункт о "Ливерпуле"

    Источник: https://fapl.ru/posts/103326/

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Олдридж: "Я знаю Алонсо — он на 100% захочет возглавить "Ливерпуль"

    Источник: https://fapl.ru/posts/105522/


    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Ливерпуль" установил контакт с Алонсо

    Источник: https://fapl.ru/posts/105680/

    15.02.2024 14:21 #
    superperez101

    алонсо и никаких экспериментов
    это же не чупачупси

    Источник: https://fapl.ru/posts/105838/?c=1

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Алонсо предпочитает "Баварию", а не "Ливерпуль"

    Источник: https://fapl.ru/posts/105976/#reply

    22.02.2024 00:32 #
    apl-nash

    И где тут написано, что Алонсо предпочитает "Баварию"?
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/105976/#reply

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Ливерпуль" предложил Алонсо трехлетний контракт

    Источник: https://fapl.ru/posts/106120/

    29.02.2024 10:27 #
    xxa

    Голубые волосы рвут от одной мысли что Алонсо хочет в ЛФК
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/106120/?c=1

    29.02.2024 16:48 #
    bangladesh

    Это все понятно. Че там по черкашси?
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/106120/?c=1





    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Хаби Алонсо не будет тренировать "Ливерпуль"

    Источник: https://fapl.ru/posts/106570/#reply

    22.03.2024 22:34 #
    moneycity

    Хаби Алонсо 56% (8043)

    Источник: http://fapl.ru/polls/126/?res=1

    А обоссанная скузня так надеялись ахахахаха
    (ответить)

    22.03.2024 22

    Источник: https://fapl.ru/posts/106570/?c=1


    23.03.2024 10:21 #
    sausage

    Фантазии немецкого Ская. Но заголовок от Михайло другим быть не может. Надо же говнеца подкинуть осликам.
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/106570/?c=1



    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Хаби Алонсо "почти наверняка" не возглавит "Ливерпуль"

    Источник: https://fapl.ru/posts/106688/#reply


    29.03.2024 11:49 #
    sausage

    Опять отсебятина от михайло, хз на чём основанная. Далеко не уверен, что Алонсо всё-таки будет в Ливерпуле, но эти "почти наверняка" - просто смех. Сидят тут трут комменты, а сами говна на вентилятор набрасывают.

    Источник: https://fapl.ru/posts/106688/?c=1



    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Алонсо подтвердил, что остается в "Байере"

    Источник: https://fapl.ru/posts/106699/#reply

    29.03.2024 17:07 #
    szobo88

    Жаль конечно, что Алонсо не поедет в Ливерпуль. А с другой стороны, радует, что проект Байера не умрет после 1 сезона и в следующем году они могут повторить успех. Интересно будет посмотреть на эту команду в ЛЧ
    (ответить)

    29.03.2024 17:08 #
    dexter

    Зассал. В Баварии - непонятки с менеджментом, в Ливерпуле - наследие Клоппа.
    (ответить)

    29.03.2024 17:12 #
    yoy

    Обоссал*
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/106699/?c=1

    29.03.2024 17:25 #
    sausage

    Ну хз, всё равно пока не всё так очевидно в его словах. Моет он этот сезон хочет провести до конца) Не был уверен, что он станет сменщиком Клоппа, но было бы интересно. Подождём до лета. А ну как Байер разберут на запчасти, как это почти всегда бывает в подобных случаях?)
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/106699/?c=1


    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Алонсо объяснил, почему отказал "Ливерпулю"

    Источник: https://fapl.ru/posts/106951/#reply




    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Сити" проявляет конкретный интерес к Алонсо

    Источник: https://fapl.ru/posts/110958/#reply

    02.11.2024 01:56 #
    zaeba1l

    Наш Шаби.. Наш железный конкистадор. Которому мы слали миллионы спасибок и желали всяческого успеха в жизни дальше.. Как я радовался что чемпионит Байер.. Друзья по палате спрашивали - Тыж вроде за Ливерпуль? Да - я за Ливерпуль.. За Красных во всём мире..
    Я ждал и хотел Шабику Алонсо сразу после Клоппа. Но ничего. Придет.

    Источник: https://fapl.ru/posts/110958/#reply


    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Алонсо покинет "Байер" в конце сезона

    Источник: https://fapl.ru/posts/111215/#reply


    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Хаби Алонсо готов вернуться к работе

    Источник: https://fapl.ru/posts/121345/#reply
    08.04.2026 20:02 #
    largo-winch

    велкам ту Ливапю!
    (ответить)

    (ответить)

  5. loserpoolistrash 31.10.2026 20:26 # loserpoolistrash
    Так держать голубиная братия. Вы всё ближе к шипу и лишению трофеев. Лысая Пепка ещё никогда так не унижалась))

    (ответить)

  6. gidro-met 31.10.2026 20:24 # gidro-met
    Тоттенхэм - Кристал ПалАс

    вот это нормалдАн бомбан дербийно!

    (ответить)

  7. lovrentiy 31.10.2026 20:23 # lovrentiy
    -3 очка Сити, по итогу ещё 50 отнимут, как ни крути, вылет в шип.

    (ответить)

  8. nishanbaev 31.10.2026 20:22 # nishanbaev
    Чмореска возвращает то, что перебрал. Жаль, что кабинетные снова при помощи судей заберут АПЛ.

    (ответить)

  9. gidro-met 31.10.2026 20:20 # gidro-met
    Брайтон - вполне претендент на чемп .

    так феерически стабильно выдавать пушечный контент - это нечто!

    (ответить)

  10. chelsea88 31.10.2026 20:17 # chelsea88
    Ггшки на радостях опять перетрахались

    (ответить)

  11. largo-winch 31.10.2026 20:14 # largo-winch
    Чего это фанаты Чорли приеисполнились тут?? Что их так распидорасило?
    До сих пор ходят обиженные на Мареску и Энцо?
    Ахахахаха

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  12. sausage 31.10.2026 20:12 # sausage
    Норм, норм. Как я и предсказывал, у Сити с Мареской будут проблемы в этом сезоне. Состав конечно топовый, но Мареска ни разу не Пеп.
    Холланд - за 90 минут всего 22 касания. Чтобы было понятно, у цн Брайтона Кастуласа, отыгравшего на 20 минут меньше, - 39 касаний. Это при том, что после гола чайки особо и не атаковали. У Холланда по стате 4 удара значится, но блин, я рили не помню их) Мутанта на празднике сегодня тупо не было.

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  13. akado 31.10.2026 20:12 # akado
    Даст ли Боруссия бой в дерби или Бавария привычно 6-0 разнос? Чуквуэмека, настало твое время решить.

    (ответить)

  14. gidro-met 31.10.2026 20:08 # gidro-met
    Брайтон уже игра поставлена , и нет особой зависимости от конкретных лидеров.

    вся обойма гамает хай левел как единый механизм

    в этом сезоне ждём чудного чемпика

    от андердога

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  15. gucman 31.10.2026 20:05 # gucman
    Чмореску и Залупенцо снова в говно окунули

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  16. hachidlo 31.10.2026 20:05 # hachidlo
    Мареска середняк.
    В лиге вообще нет топ тренеров. К слову о том, насколько АПЛ деграднула (как портовые, старые шизики и их ручной, самарский пидорас).

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  17. memfis63 31.10.2026 20:03 # memfis63
    брайтон так то жестко ща отскочил

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  18. dembo 31.10.2026 20:03 # dembo
    А что с е6алой , юиореска?

    (ответить)

  19. akado 31.10.2026 20:01 # akado
    Произошла лютая маресковщина.

    (ответить)

  20. skychnie-oboi 31.10.2026 20:01 # skychnie-oboi
    Типичный физркам Масреска - профартило на скилле игроков и все...Типичный Слут - который выдал серию из 5 побед и потом показал свою физруковость.

    (ответить)

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