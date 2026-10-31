"Манчестер Сити" проиграл дома "Брайтону"

"Манчестер Сити" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Брайтона", так и не сумев ответить на быстрый гол Ясина Аяри.

Эрлинг Холанд ожидаемо вернулся на острие атак "горожан". Марк Гехи, Фил Фоден и Райан Шерки оказались в запасе.



В старт "чаек" вернулись Льюис Данк и Хараламбос Костулас.



Первый же опасный момент в матче обернулся голом. На 11-й минуте Матеуш Нунеш непостижимым образом не смог прервать прострел соперника к дальней штанге, чем воспользовался Максим Де Кейпер, выведя Ясина Аяри на свободный угол ворот — 0:1.



Далее "Сити" завладел инициативой, оказывал давление, пару раз претендовал на пенальти, но "Брайтон" показал свою стойкость.



Второй тайм начался с великолепного момента гостей. Де Кейпер пробивал в касание из пределов штрафной после прострела Аяри, но промахнулся.



Отделавшись испугом, "горожане" продолжили оказывать давление, которое только возросло после выхода на замену Шерки.



У хозяева были моменты, но Барт Вербрюгген действовал безошибочно, а однажды за гостей сыграла штанга.



В итоге "Сити" потерпел второе поражение подряд в Премьер-Лиге. Удивляет ли этот успех "Брайтона"? Пожалуй, уже нет. "Чайки" достаточно хороши, чтобы не считать их победу на "Этихад" сенсацией.



"Манчестер Сити" — "Брайтон". Отчет о матче