Хаби Алонсо готов вернуться к работе

Бывший главный тренер испанского "Реала" Хаби Алонсо планирует вернуться к работе летом, и у его есть два возможных варианта в Премьер-Лиге.

Алонсо находится без работы с января, когда он был уволен из "Реала", продержавшись в Мадриде только полсезона.



Близкие к Алонсо источники подтвердили talkSPORT, что Хаби готовится завершить свой вынужденный отпуск и взяться за новую работу.



44-летний испанец видится очевидным кандидатом на замену наставнику "Ливерпуля" Арне Слоту, который находится под колоссальным давлением в концовке сезона.



В минувший уикенд "Ливерпуль" с треском вылетел из Кубка Англии, уступив "Манчестер Сити" со счетом 4:0, и кажется, что только попадание в топ-5 Премьер-Лиги может дать Слоту реальные шансы избежать увольнения.



Также Алонсо является кандидатом на роль преемника для Хосепа Гвардиолы, который задумывается об уходе из "Манчестер Сити", но окончательное решение примет только после завершения сезона Премьер-Лиги.