"Юнайтед" проиграл в гостях у "Челси"

Эстевао и Морган Роджерс "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Челси", продлив свою серию без побед до девяти матчей кряду с учетом всех соревнований.

Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги место в стартовом составе "синих" получил Эстевао Виллиан. Также с первых минут появились Леви Колуилл, Марко Палестра и отбывший дисквалификацию Коул Палмер.

В старт "красных дьяволов" вернулся Бруну Фернандеш, заодно получив капитанскую повязку. Он, Лисандро Мартинес и Матеус Кунья заменили Юри Тилеманса, Эйдена Хевена и Мейсона Маунта.

В начале матча команды обменялись дальними ударами, но ни Эстевао, ни его соотечественник Андрей Сантос в створ не попали.

На 15-й минуте Эстевао сыграл на добивании с близкого расстояния после отраженного Сенне Ламсенсом удара Педру Нету, но из-за офсайда гол не был засчитан.

Вскоре пару раз обратил на себя внимание Фернандеш, но его удар оказался неточным, а опасный прострел не нашел адресата.

На 30-й минуте в игру пришлось вступить Майку Пендерсу, чтобы из ближнего нижнего угла ворот вытащить мяч после удара Амада Диалло с дистанции.

Спустя две минуты Амад имел еще один момент, обокрав Весле Фофана, однако его удар с острого угла был отражен Пендерсом.

На 34-й минуте забравший инициативу "Юнайтед" все же забил. Харри Магуайр выполнил скидку головой, а Кунья пригнулся и также головой поразил ворота. К счастью для "Челси", был зафиксирован офсайд, поэтому гол не засчитали.

На 42-й минуте "синие" ответили своим голевым моментом. После розыгрыша углового мяч отскочил от Мойсеса Кайседо как от стенки и попал в штангу.

В остатке первого тайма Диалло и Нету успели совершить по промаху, и на перерыв команды ушли при счете 0:0.

Второй тайм начался с гола "Челси". Морган Роджерс свободно продвинулся практически от центрального круга до подступов к вратарской и подсек мяч перед Ламменсом — 1:0.

На 63-й минуте положение "Юнайтед" усугубилось. Сходив к монитору у бровки, рефери показал вторую желтую карточку Мартинесу, ударившему локтем Фофана в своей штрафной, и назначил в ворота "дьяволов" пенальти, который, не без помарки, реализовал Палмер — 2:0.

Дальше хозяева принялись разрывать отчаявшегося соперника. На 71-й минуте Эстевао, получив короткий пас от Палмера, ворвался в штрафную по правому краю и поразил ворота, однако и этот гол не был засчитан из-за офсайда.

В итоге "синие" так и не забили свой третий гол, но концовку матча провели крайне уверенно, практически ничего не позволив "дьяволам", за исключением попадания Бриана Мбемо в перекладину с дистанции.

Весьма удивительно, что при столь открытой игре счет до перерыва не был открыт. "Юнайтед" выглядел лучше соперника в первом тайме, но второй просто провалил.

"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче





Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2026 17:30

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Последние комментарии:




  1. dembo 31.10.2026 19:01 # dembo
    Лемпуся!
    Сандерленд чот скатился
    Но в следующем туре у них робингудси
    Могут быть спокойны

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  2. lovrentiy 31.10.2026 18:56 # lovrentiy
    Вот и второй манчестерский клуб бьётся изо всех сил. Посмотрим что дальше буде.

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  3. meshuggah 31.10.2026 18:53 # meshuggah
    Несмотря на сохраняющийся интерес к Скотту со стороны "Ливерпуля", именно "Челси" называется изданием TEAMtalk явным фаворитом в борьбе за Алекса.


    Источник: https://fapl.ru/posts/125382/

    Кто сомневался что подзалюпао будет обоссано?

    (ответить)

  4. memfis63 31.10.2026 18:52 # memfis63
    сколько еще брайтон продержится на таком уровне ?

    (ответить)

  5. akado 31.10.2026 18:50 # akado
    Глиномес за выживание лютый ожидается, Сандерленд неожиданно упал, МЮ. Команд 5-6 будут бороться похоже.

    (ответить)

  6. v-0987654321 31.10.2026 18:47 # v-0987654321
    Пенсоишаки топят за чаек

    завтра за ЛФК

    эти ишаки думают что они в гонке

    Ахахахаха нищие

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  7. dembo 31.10.2026 18:46 # dembo
    Мю в зоне вылета

    Дальше у них вилла ливер брентфорд ньюкасл(выезд)

    Пичалько

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  8. dembo 31.10.2026 18:44 # dembo
    Брайтон хоть и забил первым
    Но физически как с ливером чета мертвовато смотрятся

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  9. lovrentiy 31.10.2026 18:43 # lovrentiy
    Весёлая Хачильда, словив шизу, опять буровит шото про дурку.

    (ответить)

  10. memfis63 31.10.2026 18:43 # memfis63
    квадратовы пще не пробегал ?

    (ответить)

  11. hachidlo 31.10.2026 18:38 # hachidlo
    По какому поводу сверху две старых шиза и самарский пидорас переебались? Празднуют победу Челси?

    (ответить)

  12. dembo 31.10.2026 18:33 # dembo
    Для тех кто думает что алонсо тупой



    &#128172; О разговоре в перерыве:

    «В перерыве мы говорили о том, что выиграем этот матч благодаря владению мячом. Главная установка заключалась в том, чтобы лучше действовать с мячом».

    «Мы кое-что изменили тактически и стали лучше контролировать игру. Когда ты лучше выглядишь с мячом, обычно ты лучше выглядишь и в обороне».

    (ответить)

  13. hachidlo 31.10.2026 18:32 # hachidlo
    Как же бабулька, с еблом жены колобка, пытается игнорировать все вопросы про дурку.
    Очередной портовый ватник оказался обычным шизоидом-алкашом.

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  14. sausage 31.10.2026 18:18 # sausage
    Меняя тренера, МЮ попадают на бабки, минимум 5 лямов (Каррику), максимум 8 лямов (+3 ляма за Хау). Если же зовут Нагельсмана или Конте, то попадают ещё и на их зп, которая явно выше, чем у Каррика. Пойдёт ли на это скупердяй Рэтклифф, который экономит на зп уборщиц в МЮ?

    (ответить)

  15. gucman 31.10.2026 18:15 # gucman
    Выиграл Челси, проиграл мю, а о6оccaны лyзepxyйцы

    Все как всегда

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  16. lovrentiy 31.10.2026 18:14 # lovrentiy
    Первый пошел.

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  17. dembo 31.10.2026 18:13 # dembo
    Нуньеш лох. Сити нужен гюсто
    , ящетаю

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  18. sausage 31.10.2026 18:13 # sausage
    Эхехе)

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  19. dembo 31.10.2026 18:13 # dembo
    Проткнули дырсити
    У сити нет проблем в защите (с) кекстер

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  20. sausage 31.10.2026 18:07 # sausage
    Притропим за чаек. Ведь могут же наебурить ситюков? Могут.

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