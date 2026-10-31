"Юнайтед" проиграл в гостях у "Челси"

"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Челси", продлив свою серию без побед до девяти матчей кряду с учетом всех соревнований.

Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги место в стартовом составе "синих" получил Эстевао Виллиан. Также с первых минут появились Леви Колуилл, Марко Палестра и отбывший дисквалификацию Коул Палмер.



В старт "красных дьяволов" вернулся Бруну Фернандеш, заодно получив капитанскую повязку. Он, Лисандро Мартинес и Матеус Кунья заменили Юри Тилеманса, Эйдена Хевена и Мейсона Маунта.



В начале матча команды обменялись дальними ударами, но ни Эстевао, ни его соотечественник Андрей Сантос в створ не попали.



На 15-й минуте Эстевао сыграл на добивании с близкого расстояния после отраженного Сенне Ламсенсом удара Педру Нету, но из-за офсайда гол не был засчитан.



Вскоре пару раз обратил на себя внимание Фернандеш, но его удар оказался неточным, а опасный прострел не нашел адресата.



На 30-й минуте в игру пришлось вступить Майку Пендерсу, чтобы из ближнего нижнего угла ворот вытащить мяч после удара Амада Диалло с дистанции.



Спустя две минуты Амад имел еще один момент, обокрав Весле Фофана, однако его удар с острого угла был отражен Пендерсом.



На 34-й минуте забравший инициативу "Юнайтед" все же забил. Харри Магуайр выполнил скидку головой, а Кунья пригнулся и также головой поразил ворота. К счастью для "Челси", был зафиксирован офсайд, поэтому гол не засчитали.



На 42-й минуте "синие" ответили своим голевым моментом. После розыгрыша углового мяч отскочил от Мойсеса Кайседо как от стенки и попал в штангу.



В остатке первого тайма Диалло и Нету успели совершить по промаху, и на перерыв команды ушли при счете 0:0.



Второй тайм начался с гола "Челси". Морган Роджерс свободно продвинулся практически от центрального круга до подступов к вратарской и подсек мяч перед Ламменсом — 1:0.



На 63-й минуте положение "Юнайтед" усугубилось. Сходив к монитору у бровки, рефери показал вторую желтую карточку Мартинесу, ударившему локтем Фофана в своей штрафной, и назначил в ворота "дьяволов" пенальти, который, не без помарки, реализовал Палмер — 2:0.



Дальше хозяева принялись разрывать отчаявшегося соперника. На 71-й минуте Эстевао, получив короткий пас от Палмера, ворвался в штрафную по правому краю и поразил ворота, однако и этот гол не был засчитан из-за офсайда.



В итоге "синие" так и не забили свой третий гол, но концовку матча провели крайне уверенно, практически ничего не позволив "дьяволам", за исключением попадания Бриана Мбемо в перекладину с дистанции.



Весьма удивительно, что при столь открытой игре счет до перерыва не был открыт. "Юнайтед" выглядел лучше соперника в первом тайме, но второй просто провалил.



"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче