"Юнайтед" проиграл в гостях у "Челси"
"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Челси", продлив свою серию без побед до девяти матчей кряду с учетом всех соревнований.
Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги место в стартовом составе "синих" получил Эстевао Виллиан. Также с первых минут появились Леви Колуилл, Марко Палестра и отбывший дисквалификацию Коул Палмер.
В старт "красных дьяволов" вернулся Бруну Фернандеш, заодно получив капитанскую повязку. Он, Лисандро Мартинес и Матеус Кунья заменили Юри Тилеманса, Эйдена Хевена и Мейсона Маунта.
В начале матча команды обменялись дальними ударами, но ни Эстевао, ни его соотечественник Андрей Сантос в створ не попали.
На 15-й минуте Эстевао сыграл на добивании с близкого расстояния после отраженного Сенне Ламсенсом удара Педру Нету, но из-за офсайда гол не был засчитан.
Вскоре пару раз обратил на себя внимание Фернандеш, но его удар оказался неточным, а опасный прострел не нашел адресата.
На 30-й минуте в игру пришлось вступить Майку Пендерсу, чтобы из ближнего нижнего угла ворот вытащить мяч после удара Амада Диалло с дистанции.
Спустя две минуты Амад имел еще один момент, обокрав Весле Фофана, однако его удар с острого угла был отражен Пендерсом.
На 34-й минуте забравший инициативу "Юнайтед" все же забил. Харри Магуайр выполнил скидку головой, а Кунья пригнулся и также головой поразил ворота. К счастью для "Челси", был зафиксирован офсайд, поэтому гол не засчитали.
На 42-й минуте "синие" ответили своим голевым моментом. После розыгрыша углового мяч отскочил от Мойсеса Кайседо как от стенки и попал в штангу.
В остатке первого тайма Диалло и Нету успели совершить по промаху, и на перерыв команды ушли при счете 0:0.
Второй тайм начался с гола "Челси". Морган Роджерс свободно продвинулся практически от центрального круга до подступов к вратарской и подсек мяч перед Ламменсом — 1:0.
На 63-й минуте положение "Юнайтед" усугубилось. Сходив к монитору у бровки, рефери показал вторую желтую карточку Мартинесу, ударившему локтем Фофана в своей штрафной, и назначил в ворота "дьяволов" пенальти, который, не без помарки, реализовал Палмер — 2:0.
Дальше хозяева принялись разрывать отчаявшегося соперника. На 71-й минуте Эстевао, получив короткий пас от Палмера, ворвался в штрафную по правому краю и поразил ворота, однако и этот гол не был засчитан из-за офсайда.
В итоге "синие" так и не забили свой третий гол, но концовку матча провели крайне уверенно, практически ничего не позволив "дьяволам", за исключением попадания Бриана Мбемо в перекладину с дистанции.
Весьма удивительно, что при столь открытой игре счет до перерыва не был открыт. "Юнайтед" выглядел лучше соперника в первом тайме, но второй просто провалил.
"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
31.10.2026 17:30
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Последние комментарии:
Лемпуся!
Сандерленд чот скатился
Но в следующем туре у них робингудси
Могут быть спокойны
(ответить)
Вот и второй манчестерский клуб бьётся изо всех сил. Посмотрим что дальше буде.
(ответить)
Несмотря на сохраняющийся интерес к Скотту со стороны "Ливерпуля", именно "Челси" называется изданием TEAMtalk явным фаворитом в борьбе за Алекса.
Источник: https://fapl.ru/posts/125382/
Кто сомневался что подзалюпао будет обоссано?
(ответить)
сколько еще брайтон продержится на таком уровне ?
(ответить)
Глиномес за выживание лютый ожидается, Сандерленд неожиданно упал, МЮ. Команд 5-6 будут бороться похоже.
(ответить)
Пенсоишаки топят за чаек
завтра за ЛФК
эти ишаки думают что они в гонке
Ахахахаха нищие
(ответить)
Мю в зоне вылета
Дальше у них вилла ливер брентфорд ньюкасл(выезд)
Пичалько
(ответить)
Брайтон хоть и забил первым
Но физически как с ливером чета мертвовато смотрятся
(ответить)
Весёлая Хачильда, словив шизу, опять буровит шото про дурку.
(ответить)
квадратовы пще не пробегал ?
(ответить)
По какому поводу сверху две старых шиза и самарский пидорас переебались? Празднуют победу Челси?
(ответить)
Для тех кто думает что алонсо тупой
💬 О разговоре в перерыве:
«В перерыве мы говорили о том, что выиграем этот матч благодаря владению мячом. Главная установка заключалась в том, чтобы лучше действовать с мячом».
«Мы кое-что изменили тактически и стали лучше контролировать игру. Когда ты лучше выглядишь с мячом, обычно ты лучше выглядишь и в обороне».
(ответить)
Как же бабулька, с еблом жены колобка, пытается игнорировать все вопросы про дурку.
Очередной портовый ватник оказался обычным шизоидом-алкашом.
(ответить)
Меняя тренера, МЮ попадают на бабки, минимум 5 лямов (Каррику), максимум 8 лямов (+3 ляма за Хау). Если же зовут Нагельсмана или Конте, то попадают ещё и на их зп, которая явно выше, чем у Каррика. Пойдёт ли на это скупердяй Рэтклифф, который экономит на зп уборщиц в МЮ?
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Выиграл Челси, проиграл мю, а о6оccaны лyзepxyйцы
Все как всегда
(ответить)
Первый пошел.
(ответить)
Нуньеш лох. Сити нужен гюсто
, ящетаю
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Эхехе)
(ответить)
Проткнули дырсити
У сити нет проблем в защите (с) кекстер
(ответить)
Притропим за чаек. Ведь могут же наебурить ситюков? Могут.
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