"Челси" готов заплатить свыше 100 млн. фунтов за Скотта
"Челси" готов заплатить свыше 100 миллионов фунтов за полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта.
Несмотря на сохраняющийся интерес к Скотту со стороны "Ливерпуля", именно "Челси" называется изданием TEAMtalk явным фаворитом в борьбе за Алекса.
"Челси" уже имеет устную договоренность с самим Скоттом, которого "синие" пытались заполучить еще минувшим летом.
"Челси" остро нуждается в укреплении полузащиты после продажи Энцо Фернандеса и сорвавшейся покупки Ламина Камара, и "Борнмут" собирается этим воспользоваться, чтобы заставить "синих" заплатить как можно больше.
Утверждается, что "Борнмут" собирается попросить за Скотта свыше 100 млн. фунтов, включая бонусы, однако "Челси" готов потратить такую сумму на 23-летнего игрока сборной Англии.
31.10.2026 15:00
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100 лямов за чела, у которого летом останется год по контракту. Сказочные бизнесмены.
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Ну и дураки. Ведь по мнению местных пенсоидов, пз у них и так топовая)
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