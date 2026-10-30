Калверт-Левин отвергнет интерес МЮ и подпишет новый контракт с "Лидсом"

Нападающий "Лидса" Доминик Калверт-Левин собирается отвергнуть интерес "Манчестер Юнайтед" и заключить новый контракт со своим клубом.

На днях появилась информация, что "Юнайтед" задумался о приглашении нападающего в январе после рецидива у Беньямина Шешко, одной из своих целей рассматривая Калверт-Левина.



Калверт-Левин забил 20 голов в своих 49 матчах за "Лидс" после перехода свободным агентом из "Эвертона" летом 2025, и действующий контракт Доминика рассчитан до 2028 года.



Однако BBC стало известно, что Калверт-Левин уже почти договорился с "Лидсом" о новой сделке, которая положит конец спекуляциям насчет будущего 29-летнего нападающего.



Добавим, своей формой Калверт-Левин заслужил возвращение в сборную Англии в марте. Доминик не попал в заявку команды Томаса Тухеля на Чемпионат Мира минувшим летом, но вновь был вызван в национальную команду в сентябре.