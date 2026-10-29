"Юнайтед" задумывается о покупке нападающего в январе

"Манчестер Юнайтед" задумывается о приобретении нападающего в зимнее трансферное окно, одной из возможных целей рассматривая Доминика Калверт-Левина из "Лидса".

На текущей неделе стало известно, что Беньямин Шешко не сыграет минимум до января из-за обострившихся проблем с голенью.



В результате "Юнайтед" оказался лишен своего единственного чистого центрального нападающего, из-за чего главный тренер Майкл Кэррик вынужден использовать в качестве "ложной девятки" Бриана Мбемо или Бруну Фернандеша.



Сложившаяся ситуация подталкивает "Юнайтед" к выходу на трансферный рынок в январе, и The Athletic утверждает, что Калверт-Левин уже некоторое время находится на радаре у "красных дьяволов".



29-летний Калверт-Левин забил 14 голов за "Лидс" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, а в новом отличился уже четырежды, благодаря чему снова стал вызываться в сборную Англии.



Контракт Калверт-Левина рассчитан до 2028 года, и "Лидс" совершенно не заинтересован в расставании со своим бомбардиром, забившим 20 голов в 49 матчах с учетом всех соревнований после перехода из "Эвертона" свободным агентом.