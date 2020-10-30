Бывший босс "Эвертона" подтвердил, что "ириски" могут подписать Рэшфорда

Бывший исполнительный директор "Эвертона" Кит Уайнесс подтвердил, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд может перейти к "ирискам".

На днях в прессе появилась информация, что "Юнайтед" уже обсуждает переход Рэшфорда в "Эвертон" в зимнее трансферное окно.



У Рэшфорда толком не ладится игра после своего возвращения из аренды в "Барселоне". В этом сезоне Маркус не совершил ни одного результативного действия в восьми матчах за "Юнайтед".



Уайнесс уверен, что переход в "Эвертон" действительно имел бы смысл для Рэшфорда, и за кулисами уже кое-что происходит.



"Об этом говорят и довольно настойчиво, и я думаю, это могло бы быть интересное решение".



"Рэшфорд был хорош, когда отправлялся в аренду в "Виллу" и "Барселону".



"Думаю, это может сработать. Также ему бы очень пошло на пользу то, что ему бы не пришлось далеко уезжать из Манчестера — только немного дальше по трассе M63".



"Мы видели, как этот путь проделал Джек (Грилиш), и когда Джек в форме, он является полезным игроком для "Эвертона".



"Поэтому, думаю, Рэшфорд стал бы интересным приобретением. Вокруг много слухов, но этот переход определенно обсуждается. Я бы не удивился, если это случится в январе", — сообщил Уайнесс Football Insider.