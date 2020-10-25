"Юнайтед" обсуждает переход Рэшфорда в "Эвертон"

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о переходе своего нападающего Маркуса Рэшфорда в "Эвертон" в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "Юнайтед" так и не нашел покупателя на Рэшфорда, который вернулся в родной клуб после сезона аренды в "Барселоне".



Главный тренер "Юнайтед" Майкл Кэррик не смог толком интегрировать Рэшфорда в свою команду. Маркус отметился шестью появлениями в стартовом составе, но не совершил ни одного результативного действия.



Как утверждает Football Transfers в эксклюзивном материале, все идет к тому, что карьера Рэшфорда в "Юнайтед" завершится уже в январе.



О переходе Рэшфорда уже договаривается "Эвертон", у которого в заключительный день летнего трансферного окна сорвалось приобретение нападающего "Монако" Фоларина Балогана.



"Эвертон" забил меньше всех голов в верхней половине таблицы Премьер-Лиги, поэтому атака "ирисок" остро нуждается в усилении.