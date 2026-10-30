Бегович не согласился с Алонсо насчет Кубка Лиги

Бывший голкипер "Челси" Асмир Бегович не согласился с главным тренером "синих" Хаби Алонсо насчет малозначительности Кубка Лиги.

После вылета из Кубка Лиги от "Ливерпуля" по пенальти Алонсо заявил, что это соревнование было "наименее важным" для "Челси".



Однако Бегович уверен, что фанаты "Челси" не одобрят такое высказывание испанского специалиста, как не одобряет сам Асмир.



"Нет, я бы не стал этого говорить. Особенно с учетом его предматчевых комментариев, с помощью которых он дал понять, что ко всему относится очень серьезно".



"Поэтому, зная фанатов "Челси", могу сказать, что его послематчевые комментарии не будут хорошо восприняты. Думаю, он должен быть немного осторожнее с этим".



"Думаю, это также слегка увеличивает давление на него на матч против "Манчестер Юнайтед" на выходных".



"Если он добьется положительного результата там, все будет выглядеть чуть радужнее. Принижать какое-либо соревнование — определенно не лучшая вещь", — сообщил Бегович talkSPORT.