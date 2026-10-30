Эмилиано Мартинес вернется раньше срока

Голкипер "Челси" Эмилиано Мартинес надеется вернуться в строй после перелома челюсти раньше срока.

Эту травму Мартинес получил в победном для "Челси" матче Премьер-Лиги против "Эвертона" на "Хилл Дикинсон" 17 октября (0:2).



Мартинесу около 10 минут оказывали первую медицинскую помощь прямо на поле, а затем унесли на носилках. В больнице Эмилиано перенес операцию, сразу же объявив о своем намерении вернуться "через несколько недель".



Однако The Athletic стало известно, что восстановление Мартинеса идет с опережением графика. 34-летний аргентинец уже посетил специалиста для изготовления маски, которая позволит ему играть в футбол.



В отсутствие Мартинеса ворота "Челси" защищает Майк Пендерс, чей первый выход в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги — против "Тоттенхэма" в прошлый уикенд — оказался отмечен автоголом.



Именно Пендерс защищал "Челси" в серии послематчевых пенальти против "Ливерпуля" в Кубке Лиги. Майк даже отразил удара Райана Гравенберха и заставил Костаса Цимикаса пробить мимо, но это не уберегло "синих" от поражения и вылета из турнира.